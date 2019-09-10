Бывшим совладельцам Промсвязьбанка Ананьевым предъявили обвинение в растрате

Евгений Стецко / Ведомости

Следственный комитет предъявил обвинение в растрате по ч. 4 ст. 160 УК РФ бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым. Ведомство обратилось в суд с требованием заочноарестовать Ананьевых, заявила «Ведомостям» представитель Басманного суда Москвы Юнона Царева. Банкирам грозит до десяти лет колонии.

Промсвязьбанк (ПСБ) подал заявление в правоохранительные органы в 2018 г., сообщал в воскресенье, 8 сентября, представитель банка.

«В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации», – отметил представитель ПСБ. И добавил, что Арбитражный суд признал незаконность этих сделок, в связи с чем в том числе были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка, включая самолеты и коллекцию картин. По его словам, банк признан в уголовном деле потерпевшим и работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами.

В конце мая Арбитражный суд Москвы арестовал активы Ананьевых по иску Промсвязьбанка о возмещении убытков на 282 млрд руб. Всего в перечне арестованного имущества более 50 объектов недвижимости, в том числе дома и земельные участки, два самолета, автомобили, здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства, доли в компаниях. После введения обеспечительных мер музей объявил, что закрывается на неопределенный срок. Позже в Промсвязьбанке заявили, что арестованные картины пропали из музея.

ЦБ решил санировать Промсвязьбанк 15 декабря 2017 г. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

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