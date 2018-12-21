Промсвязьбанк подал рекордный иск к бывшим владельцам и менеджерам

Банк требует 282 млрд рублей за то, что его деньгами оплачивались долги братьев Ананьевых

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Андрей Гордеев / Ведомости

Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшим основным владельцам братьям Дмитрию и Алексею Ананьеву и экс-руководству банка на 282,2 млрд руб., следует из искового заявления («Ведомости» с ним ознакомились).

Промсвязьбанк оценил долю каждого из братьев Ананьевых и компании Promsvyaz Capital B. V. (она среди ответчиков), через которую они контролировали банк, в нанесенном ему ущербе в 88 млрд руб., говорится в иске. Это совпадает с размером оказанной банку финансовой помощи. Взыскать с каждого он просит в пределах 282,2 млрд руб. (ответственность всех ответчиков солидарная).

Среди ответчиков бывший зампред правления Промсвязьбанка Андрей Жупанов, зампреды правления Алексей Иодко, отвечавший за HR, Владимир Мамакин (финансовый блок), Татьяна Волошкина (отвечала за работу с вип-клиентами) – доля каждого из них в ущербе – 12,8 млрд руб., взыскать банк просит до 41 млрд руб., Владимир Шаталов (малый и средний бизнес, ущерб и лимит требований 16,8 млрд руб. и 54 млрд руб.), Евгений Козеренко (корпоративный блок, 4,2 млрд руб. и 13,5 млрд руб.), руководитель блока финансовых рынков Дмитрий Иванов (23,9 млрд руб. и 76,7 млрд руб.), Александр Афанасьев, возглавлявший департамент проектного финансирования (4,8 и 15,4 млрд руб.), а также Иван Пидлужный (47,4 и 152,1 млрд руб.) и Сергей Муравьев (0,75 и 2,4 млрд руб.), должности которых в иске не указываются.

Промсвязьбанк намерен взыскать с них убытки, причиненные банку. От ряда сделок они составили 194,2 млрд руб., установила временная администрация ЦБ. Кроме того, банку была оказана финансовая помощь и он хочет взыскать за это 88 млрд руб.

В исковом заявлении указано, что ответственность за убытки несут члены правления, а также любые лица, в том числе не входящие в органы правления, но имевшие полномочия действовать от лица банка и имевшие возможность формировать волю банка. Шаталов, Муравьев, Козеренко, Пидлужный и Иванов совершали сделки от имени Промсвязьбанка по доверенности, и эти сделки причинили ему убытки, считает банк. К остальным – Жупанову, Иодко, Дмитрию Ананьеву, Мамакину и Волошкиной – иски поданы как к бывшим членам правления.

Представитель Промсвязьбанка подтвердил, что банк подал такой иск. «По мнению банка, указанные лица своими неосмотрительными и неразумными действиями причинили банку ущерб. Промсвязбанк совместно с Банком России проводит последовательную работу по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу», – сообщил он.

Один из ответчиков подтвердил «Ведомостям», что банк подал к нему такой иск. Волошкина, Иодко и представитель Promsvyaz Capital B. V. от комментариев отказались. «Ведомости» ожидают комментариев остальных ответчиков.

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