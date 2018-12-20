ВТБ отстранил Алексея Ананьева от управления «Техносервом» Евгений Разумный / Ведомости

Основатель и гендиректор интегратора «Техносерв» Алексей Ананьев отстранен от управления компанией, сообщил «Ведомостям» человек, знакомый с менеджерами «Техносерва». ВТБ поменял текущего генерального директора компании и назначил представителя от банка, которым стал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Трошенков, подтвердил «Ведомостям» представитель госбанка. Представитель «Техносерва» отказался от комментариев.

«Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом. Все это довело "Техносерв" до критического состояния. Кроме того, Алексей Ананьев нарушил соглашения, подписанные между акционерами и являвшиеся юридически обязывающими», – рассказывает представитель ВТБ. В чем заключаются ошибки Ананьева, он не объяснил и другие детали не раскрыл.

Связаться с Алексеем Ананьевым пока не удалось: его телефон отключен, «Ведомости» отправили запрос Ананьеву.

«Техносерв» занял 5-е место в списке CNews Analytics российских IT-компаний за 2017 г. с выручкой 50,8 млрд руб.

До июня этого года «Техносерв» полностью принадлежал Ананьеву. Раньше он владел «Техносервом» и другими активами поровну с братом Дмитрием, но в начале этого года, после краха Промсвязьбанка, они разделили бизнес: Алексею достался «Техносерв», Дмитрию – банковский бизнес (контрольный пакет банка «Возрождение»), недвижимость и др. Об этом Алексей Ананьев рассказывал в интервью «Ведомостям».

В июне ВТБ приобрел у Ананьева 40% акций «Техносерва» – позже выяснилось, что Ананьев заложил банку 49,99% акций системного интегратора. Кредит взят на операционную деятельность, объясняли в сентябре «Ведомостям» представители «Техносерва» и ВТБ. В октябре Ананьев уступил пост председателя совета директоров «Техносерва» старшему вице-президенту ВТБ Сергею Баранову.

ВТБ – крупный заказчик «Техносерва», следует из материалов СПАРК. В 2015 г. они заключили контракты на $132,5 млн (поставка продуктов IBM, Hewlett Packard, Symantec) и на 168,1 млн руб. за внедрение системы предотвращения мошенничества RSA Transaction Monitoring. В 2017 г. - на сумму около $52 млн (поставка продуктов Nutanix, Yadro) и IT-услуг на сумму около 267 млн руб.

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