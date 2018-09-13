Статья опубликована в № 4653 от 14.09.2018 под заголовком: Ананьев поручился «Техносервом»
Алексею Ананьеву пришлось заложить в ВТБ почти половину «Техносерва»
Компании нужны деньги на операционные расходы
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
В начале июня 40% «Техносерва» у Алексея Ананьева приобрел ВТБ
Андрей Гордеев / Ведомости
После приобретения банком ВТБ 40% системного интегратора ООО «Группа «Техносерв» у Алексея Ананьева, еще 49,99% компании оказались у ВТБ в залоге, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Информацию подтвердили представители «Техносерва» и ВТБ: это кредит под залог долей и взят на операционную деятельность. Заложена доля, которой владеет ООО «ТС-холдинг», уточняет представитель «Техносерва» и указано в СПАРК (представитель ВТБ это не комментирует). «ТС-холдинг», согласно СПАРК, полностью принадлежит Алексею Ананьеву.
Договор залога заключен 6 июня, следует из СПАРК, срок действия – до 1 июня 2026 г. ВТБ финансирует «Техносерв» на рыночных условиях, утверждает представитель интегратора.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}