Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4653 от 14.09.2018 под заголовком: Ананьев поручился «Техносервом»

Алексею Ананьеву пришлось заложить в ВТБ почти половину «Техносерва»

Компании нужны деньги на операционные расходы
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После приобретения банком ВТБ 40% системного интегратора ООО «Группа «Техносерв» у Алексея Ананьева, еще 49,99% компании оказались у ВТБ в залоге, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Информацию подтвердили представители «Техносерва» и ВТБ: это кредит под залог долей и взят на операционную деятельность. Заложена доля, которой владеет ООО «ТС-холдинг», уточняет представитель «Техносерва» и указано в СПАРК (представитель ВТБ это не комментирует). «ТС-холдинг», согласно СПАРК, полностью принадлежит Алексею Ананьеву.

Договор залога заключен 6 июня, следует из СПАРК, срок действия – до 1 июня 2026 г. ВТБ финансирует «Техносерв» на рыночных условиях, утверждает представитель интегратора.

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