Статья опубликована в № 4622 от 02.08.2018 под заголовком: Типография Ананьева – банкрот
Типография Дмитрия Ананьева признана банкротом
Банкротство будет проходить по упрощенной процедуре и должно завершиться за полгода
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Представители Ананьева нанимали внешних оценщиков, которые оценили типографию в 700 млн руб., знает один из собеседников «Ведомостей»
Андрей Гордеев / Ведомости
Арбитражный суд Московской области 1 августа признал банкротом АО «Полиграфический комплекс «Экстра-М». Это одна из крупнейших газетных типографий в России, расположена на Новорижском шоссе в подмосковном Красногорске. Принадлежит бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву. В «Экстра-М» печатаются «Российская газета», московская версия газеты Metro, «Культура», «Правда», «Гудок», «Ведомости» и др.
Промсвязьбанк до прошлого года принадлежал Дмитрию Ананьеву и его старшему брату Алексею. Но в декабре ЦБ забрал банк на санацию. Дмитрий Ананьев с этим решением категорически не согласился. Вскоре братья сообщили о разделе активов – Дмитрию помимо финансовых достались медиаактивы и девелоперская группа ПСН.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}