Типография Дмитрия Ананьева признана банкротом

Банкротство будет проходить по упрощенной процедуре и должно завершиться за полгода

Статья опубликована в № 4622 от 02.08.2018 под заголовком: Типография Ананьева – банкрот

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Представители Ананьева нанимали внешних оценщиков, которые оценили типографию в 700 млн руб., знает один из собеседников «Ведомостей» Андрей Гордеев / Ведомости

Арбитражный суд Московской области 1 августа признал банкротом АО «Полиграфический комплекс «Экстра-М». Это одна из крупнейших газетных типографий в России, расположена на Новорижском шоссе в подмосковном Красногорске. Принадлежит бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву. В «Экстра-М» печатаются «Российская газета», московская версия газеты Metro, «Культура», «Правда», «Гудок», «Ведомости» и др.

Промсвязьбанк до прошлого года принадлежал Дмитрию Ананьеву и его старшему брату Алексею. Но в декабре ЦБ забрал банк на санацию. Дмитрий Ананьев с этим решением категорически не согласился. Вскоре братья сообщили о разделе активов – Дмитрию помимо финансовых достались медиаактивы и девелоперская группа ПСН.