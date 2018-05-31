Дмитрий Ананьев избавляется от активов в России
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Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря прошлого года, а недавно передал правительству – это будет банк гособоронзаказа. Теперь уже бывший совладелец банка Дмитрий Ананьев говорил в интервью «Ведомостям», что с решением регулятора категорически не согласен. Позже его брат Алексей сообщил «Ведомостям», что они с братом решили разделить активы. У Алексея остался системный интегратор «Техносерв», у Дмитрия – банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы. Алексей привлек в партнеры ВТБ и продает ему 40% «Техносерва», а Дмитрий покинул страну.
Он живет на Кипре в апартаментах отеля Four Seasons, где встречается с бывшими партнерами и решает вопросы с активами, рассказали «Ведомостям» несколько знакомых Ананьева. Единственный на Кипре Four Seasons расположен в Лимассоле. Гость по имени Дмитрий Ананьев в нем не зарегистрирован, сообщил корреспонденту «Ведомостей» портье отеля. Сейчас в нем проживает Людмила Ананьева – возможно, Дмитрий остановился вместе с ней, предположил портье. Людмила – имя жены Дмитрия Ананьева.
Представитель Дмитрия Ананьева не стал комментировать его местонахождение. На другие вопросы он не ответил.
Ананьев нанял людей, задача которых – либо продать оставшиеся у него активы, либо контролируемо их обанкротить, рассказал «Ведомостям» сотрудник одной из структур Ананьева и подтвердил его знакомый.
Представитель Промсвязьбанка отказался от любых комментариев.
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