Дмитрий Ананьев избавляется от активов в России

Статья опубликована в № 4578 от 31.05.2018 под заголовком: Дмитрий Ананьев: все на продажу

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Теперь Дмитрий Ананьев живет и работает в отеле Four Seasons на Кипре, говорят его знакомые Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря прошлого года, а недавно передал правительству – это будет банк гособоронзаказа. Теперь уже бывший совладелец банка Дмитрий Ананьев говорил в интервью «Ведомостям», что с решением регулятора категорически не согласен. Позже его брат Алексей сообщил «Ведомостям», что они с братом решили разделить активы. У Алексея остался системный интегратор «Техносерв», у Дмитрия – банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы. Алексей привлек в партнеры ВТБ и продает ему 40% «Техносерва», а Дмитрий покинул страну.

Он живет на Кипре в апартаментах отеля Four Seasons, где встречается с бывшими партнерами и решает вопросы с активами, рассказали «Ведомостям» несколько знакомых Ананьева. Единственный на Кипре Four Seasons расположен в Лимассоле. Гость по имени Дмитрий Ананьев в нем не зарегистрирован, сообщил корреспонденту «Ведомостей» портье отеля. Сейчас в нем проживает Людмила Ананьева – возможно, Дмитрий остановился вместе с ней, предположил портье. Людмила – имя жены Дмитрия Ананьева.

Представитель Дмитрия Ананьева не стал комментировать его местонахождение. На другие вопросы он не ответил.

Ананьев нанял людей, задача которых – либо продать оставшиеся у него активы, либо контролируемо их обанкротить, рассказал «Ведомостям» сотрудник одной из структур Ананьева и подтвердил его знакомый.

Представитель Промсвязьбанка отказался от любых комментариев.

Кто из дому, кто в дом