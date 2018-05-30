У Дмитрия Ананьева осталась неделя на продажу банка «Возрождение»

Дмитрий Ананьев Максим Стулов / Ведомости

«Предписание со сроками есть, а сделки нет», – заявил предправления банка «Возрождение» Марк Нахманович в ответ на вопросы о продаже банка. По его словам, правление банка с уверенностью может заявить, что на сегодняшний день, 30 мая, сделка не состоялась.

У банка должны появиться новые собственники до 6 июня – такое предписание ЦБ направил «Возрождению» в марте этого года. Это второе предписание: первое банк получил в декабре, в нем регулятор потребовал, чтобы компания «Промсвязькапитал», половина которой на тот момент принадлежала Дмитрию Ананьеву, снизила долю в капитале банка до не более 10% – репутация Ананьева после санации его Промсвязьбанка стала «ненадлежащей». На смену владельца ЦБ отвел 90 дней, но его требование было исполнено «технически»: вместо «Промсвязькапитала» в капитале «Возрождения» появились иностранные компании. ЦБ заявлял, что они связаны с Ананьевым, и дал новый срок – 6 июня.

Процессы по сделке идут, говорит Нахманович, и регулятор очень внимательно отслеживает ситуацию. Операционная деятельность банка никак не страдает, «но правление заинтересовано в том, чтобы этот период [смены собственников] закончился», сказал он. Он не смог сказать, будет ли сделка в срок до 6 июня или же ЦБ вновь пришлет новое предписание с новыми сроками.

Интерес к «Возрождению» возобновился у ВТБ – об этом на прошлой неделе заявил президент госбанка Андрей Костин, уточнив, что ВТБ вернулся к идее покупки «Возрождения» по просьбе ЦБ: «Завершаем due diligence, у нас есть уже более-менее понимание, по какой цене это можно брать». Он обещал дать ответ ЦБ до 1 июня.

До этого о намерениях приобрести «Возрождение» заявлял фонд Bonum Capital. Его представитель в начале марта говорил «Ведомостям», что Bonum Capital договорился с акционерами «Возрождения» и проводит due diligence. Представители фонда в марте вошли в новый совет директоров, его возглавил председатель совета директоров Bonum Capital Мурат Алиев.

«Были встречи на Неглинке. И с потенциальными интересантами, которые были раньше, и с теми, кто озвучивает себя в прессе», – говорит Нахманович. Есть и другие варианты развития ситуации, которые «не пиарят себя», заметил он. «Я с Андреем Леонидовичем [Костиным] встречался в кулуарах форума, просил быть аккуратнее: актив всегда повреждается, когда информация уходит в рынок, а она еще не соответствует фактам», – рассказал Нахманович.

В среду «Возрождение» отчиталось за I квартал по МСФО. За три месяца банк заработал 640 млн руб., на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель банка за вычетом резервов сократился на 1,79 млрд руб., следует из его отчетности. В резервы банк за квартал направил 1 млрд руб.

При этом средства клиентов за январь-март сократились на 17,2 млрд руб. до 189,4 млрд – по большей части из-за оттока депозитов юрлиц. «Давайте мы вернемся и перечитаем все, что происходило в информационном пространстве с 15 декабря. Это первое. Второе – мы имели чрезвычайно избыточный объем ликвидности. В I квартале мы спокойно простились с клиентами, которые ждали по срокам. Мы спокойно к этому отнеслись», – объяснил Нахманович.

«Мы не видим каких-либо существенных негативных тенденций в деятельности банка по итогам I квартала», – говорит замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова. Отток депозитов клиентов, по ее мнению, в большей степени был связан с неопределенностью в отношении дальнейшей судьбы банка (ввиду наличия предписания ЦБ касательно изменения состава акционеров), а также с погашением депозитов, привлеченных в конце года (в IV квартале 2017 г. наблюдался рост вкладов населения – около 20 млрд руб.). При этом ресурсная база банка высоко диверсифицированная, что нивелирует риск резкой потери источников фондирования и снижает риск ликвидности, отмечает Носова: «Финансовый результат банка по итогам I квартала в целом соответствует нашим ожиданиям».