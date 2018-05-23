Финансы / Банки

ВТБ снова интересуется покупкой «Возрождения»

К этой идее ВТБ вернулся по просьбе Банка России
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ВТБ снова интересуется покупкой банка «Возрождение», сообщил на годовом собрании акционеров ВТБ его президент Андрей Костин. «Да, у нас возобновился интерес к банку «Возрождение», мы сейчас прорабатываем этот вопрос. До 1 июня мы Центральному банку ответ дадим», - сказал Костин (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

В интервью телеканалу «Россия 24» Костин уточнил, что ВТБ вернулся к идее покупки «Возрождения» по просьбе ЦБ. «Завершаем due diligence, у нас есть уже более-менее понимание, по какой цене это можно брать и будет ли эффективно для банка», - сказал он. При определенной цене есть смысл рассмотреть возможность покупки этого банка, «как дающего синергию и активно работающего в московском областном регионе», добавил Костин.

В случае покупки банка ВТБ «достаточно сильно усилит свои позиции в Московском регионе», соглашается старший директор АКРА Кирилл Лукашук. Банк может быть интересен ВТБ своим диверсифицированным и качественным портфелем ипотечных кредитов, а также портфелем кредитов малому и среднему бизнесу, отмечает Лукашук. У банка «Возрождение» большая сеть в Московском регионе, отметил Костин.

«Возрождение» может достаться ВТБ с существенным дисконтом из-за спешной смены акционеров и возможного наличия проблемных активов, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Дисконт может составить 0,3 - 0,5 от капитала «Возрождения» (на 1 апреля он составлял 31,2 млрд руб.). По его оценке, стоимость сделки может составить 15-20 млрд руб. «В случае обнаружения значительной «дыры» цена может упасть до символической», - говорит он.

«Возрождение», как и Промсвязьбанк, ранее контролировалось братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Но после начала санации Промсвязьбанка (ЦБ объявил об этом 15 декабря 2017 г.) они сообщили о разделе бизнеса. Младшему брату, Дмитрию, отошли финансовые активы.

Сейчас «Возрождение» находится в процессе смены владельца. После санации Промсвязьбанка деловая репутация его основного собственника – «Промсвязькапитала» в лице братьев Ананьевых – перестала соответствовать требованиям ЦБ. Компания должна была снизить долю в «Возрождении» в трехмесячный срок, т. е. до 18 марта, до уровня не более 10%. Это требование акционеры банка выполнили, к 5 февраля банк оказался под контролем 10 иностранных компаний. Но это не устроило ЦБ, и он направил новое предписание, где указал, что шесть компаний находятся под контролем Дмитрия Ананьева либо входят в одну группу лиц.

Ранее о намерениях купить «Возрождение» объявил фонд Bonum Capital, близкий к сенатору Сулейману Керимову. В начале марта представитель фонда говорил «Ведомостям», что Bonum Capital договорился с акционерами «Возрождения» и проводит due diligence, после которого определятся окончательные условия сделки. Когда она может быть закрыта, представитель фонда тогда не сказал. В середине марта источники сообщили «Ведомостям», что председателем совета директоров «Возрождения» избран Мурат Алиев, который занимает должность председателя совета директоров Bonum Capital.

Представитель фонда Bonum Capital комментировать заявление ВТБ об интересе к банку «Возрождение» не стал. «Ведомости» ожидают комментариев представителя ЦБ.

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