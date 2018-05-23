ВТБ прекратил кредитовать компании Дерипаски

Андрей Костин (на фото – справа, слева – Олег Дерипаска) рассказал, что ВТБ не нарушает санкций минфина США Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ прекратил кредитовать связанные с миллиардером Олегом Дерипаской компании после того, они они попали под санкции США, сообщил в интервью CNBC президент – председатель правления банка Андрей Костин.

«Разумеется, мы не даем ему никаких новых денег, у нас нет никаких операций с ним», – сказал Костин. По его словам, сейчас банк ждет следующего шага управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC), которое отвечает за санкции. «Вместе с UC Rusal и другими [попавшими под санкции компаниями] мы ждем решений OFAC, но мы надеемся, что проблема решится, потому что мы являемся его крупным кредитором и рассчитываем вернуть деньги», – указал Костин.

Вместе с тем банкир отметил, что на компании из санкционного списка минфина США (SDN-лист) приходится менее 2% активов ВТБ, поэтому бизнес банка существенно не пострадает. Кроме того, в будущем не исключена отмена санкций с UC Rusal и некоторых других компаний, потому для банка текущая ситуация не представляет большой проблемы, заключил Костин.

Минфин США 6 апреля объявил санкции против Дерипаски и восьми его компаний, в том числе второго по величине мирового производителя алюминия UC Rusal и En+, которая объединяет активы бизнесмена в электроэнергетике и металлургии. Позже американское ведомство выпустило разъяснение, в котором говорилось о возможном снятии санкций с UC Rusal в случае утраты Дерипаской контроля в компании. Минфин США тогда же продлил период закрытия сделок международных контрагентов с производителем алюминия.

Дерипаска контролирует UC Rusal через En+, которой принадлежит 48,1% акций производителя алюминия. По акционерному соглашению с Sual Partners и Glencore En+ признается контролирующим акционером металлургической компании – до тех пор, пока ее доля превышает 40%. En+ 18 мая объявила, что Дерипаска покинул совет директоров UC Rusal и не будет переизбираться в него. Дерипаска также «принципиально согласился» снизить долю в En+ с нынешних 66,1% ниже 50% и назначить новых независимых директоров взамен тех, кто покинул компанию из-за санкций, сообщила компания.

Во вторник OFAC опубликовал уточнение про еще одну попавшую под санкции структуру Дерипаски – группу «ГАЗ». Компанию могут исключить из SDN-списка также при условии, что попавшие под санкции лица, в том числе Дерипаска, перестанут ее контролировать. В то же время ранее представитель минфина США подчеркивал, что отказ от контроля сам по себе не является основанием для исключения компании из черного списка.

Ранее президент Сбербанка Герман Греф говорил, что у UC Rusal нет проблем с обслуживанием долга перед банком на $4,2 млрд. Общий долг UC Rusal составляет $8,4 млрд, большая его часть (около 92%) – в долларах. После попадания под санкции компания объявила о риске технического дефолта «в отношении некоторых кредиторов и облигационных займов». Санкции США предполагают, что попавшая под них компания не может проводить операции в долларах, каждая такая валютная транзакция проходит через территорию США, где деньги блокируются. Кроме того, всем американским гражданам и их партнерам запрещено иметь экономические отношения с фигурантами SDN-списка. А контрагентам из других юрисдикций за существенные транзакции в пользу компаний из черного списка грозит попадание под вторичные санкции.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об уголовном наказании за соблюдение иностранных санкций против России. Документ был принят в первом чтении, однако второе чтение парламентарии отложили после критики законопроекта со стороны бюро Российского союза промышленников и предпринимателей, куда входят крупнейшие российские бизнесмены и управленцы, в том числе попавшие под санкции Дерипаска и председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг.

Кто попал под новые санкции США