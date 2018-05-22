Олег Дерипаска аккредитовался на Петербургский форум

Участвовать в дискуссиях он, в отличие от также попавшего под санкции бизнесмена Виктора Вексельберга, не собирается

Приедет ли Дерипаска на ПМЭФ – неизвестно А. Махонин / Ведомости

Попавший в апреле под санкции США бизнесмен Олег Дерипаска все-таки может поехать на Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 24–26 мая. Во вторник вечером оргкомитет ПМЭФа обновил списки участников форума, в которых значатся президент Rusal Global Management BV Олег Дерипаска, а также директор по стратегии и финансовым рынкам UC Rusal Олег Мухамедшин и президент компании Владислав Соловьев.

Ни одного из них в списках от 7 мая не было. В обновленной программе от 22 мая по-прежнему нет сессий, на которых может выступать Дерипаска. По-прежнему ни одна из попавших под санкции компаний Дерипаски не поддерживает проведение сессий в рамках форума, следует из программы ПМЭФ-2018. А ставший уже традиционным прием (как правило, он проводился от лица самого Дерипаски, но в этом году планировался от имени UC Rusal) отменен, рассказывает человек, близкий к одному из организаторов приема.

До сих пор Дерипаска всегда активно участвовал в работе форума. Например, год назад бизнесмен был заявлен для участия в двух сессиях, а его компания En+ поддерживала проведение панельной дискуссии «Умная энергетика». При этом в форуме принимали участие сотрудники UC Rusal.

В 2015 г. Дерипаска был заявлен на одной панельной сессии, а в 2016 г. – на трех, при этом до 2016 г. и UC Rusal, и En+ поддерживали проведение сессий и провели их две – «Альтернативная энергетика» и «Как вывести экономику на траекторию устойчивого роста?». До 2017 г. UC Rusal также организовывала стенд на ПМЭФе. С прошлого года такая практика прекратилась.

Приедет ли Дерипаска на ПМЭФ – неизвестно, как и то, по какой причине он и сотрудники En+ и «Базового элемента» отказались от участия в дискуссиях на форуме. Представители бизнесмена и всех его компаний не ответили на эти вопросы.

Не в пример Дерипаске другой попавший под санкции бизнесмен – владелец «Реновы» Виктор Вексельберг будет активнее участвовать в работе форума. В этом году он заявлен в трех панельных сессиях, тогда как в 2016–2017 гг. его участие ожидалось лишь в двух, а в 2015 г. – в одной. Кроме того, на форуме в этом году впервые за четыре года планируется выступление двух топ-менеджеров входящих в «Ренову» компаний – гендиректора ООО «Ренова актив» Игоря Дибцева (на сессии «Дальневосточный прорыв») и гендиректора компании «Цифра» Игоря Богачева (на сессии «Искусственный интеллект в реальном секторе»).

«Вексельберг – глава международного комитета РСПП, он выступает на трех круглых столах: «Россия – США», «Россия – Франция» и «Россия – Япония». В условиях международных санкций бизнес-диалог становится еще важнее и задача выстраивать мосты между Россией и другими странами становится еще более актуальной», – объясняет причины представитель Вексельберга.

У организаторов ПМЭФа есть квоты на участие в форуме представителей от одной компании – максимум шесть человек. Из них три могут пройти на площадки и сессии форума, оплатив пакет «премиум» за участие (380 000 руб. с НДС за одного участника) и три – при оплате пакета «стандарт» (320 000 руб. с НДС за человека).