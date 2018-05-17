Жертвы санкций отказались от госзащиты

В случае принятия закона уголовная ответственность будет грозить многим AFP

«Абсолютный кошмар» – так отреагировало большинство опрошенных «Ведомостями» юристов и сотрудников российских и иностранных компаний на предложение лишать свободы тех, кто выполняет иностранные санкции. Законопроект спикеров Госдумы Вячеслава Володина и Совета Федерации Валентины Матвиенко и лидеров всех четырех фракций в понедельник принят в первом чтении, второе запланировано на четверг.

В случае отказа в заключении публичного договора тому, кто попал под санкции, компании и ее менеджменту грозят штраф до 600 000 руб. и лишение свободы до четырех лет.

Принимать такой закон категорически недопустимо, решили члены бюро правления РСПП. Компании оказываются между двух огней, следует из его заявления: нарушение санкций грозит вторичными санкциями, а следование им – уголовной ответственностью в России.

Резолюцию поддержали даже те члены бюро, которые сами попали в санкционные списки. «Мы считаем, причем голосовали и я, и товарищ [владелец группы «Ренова» Виктор] Вексельберг, который под санкциями находится, что это несет дальнейший ущерб российской экономике, в том числе по работе с иностранными компаниями и с российскими», – заявил президент ВТБ Андрей Костин (цитата по «Интерфаксу»). Представитель Вексельберга не ответил на вопросы. Связаться с представителем другого объекта санкций – Олега Дерипаски вчера вечером не удалось.

Проект вряд ли существенно изменит работу бизнеса, но может стать угрозой давления на него, единодушны опрошенные «Ведомостями» предприниматели. Формулировки законопроекта довольно жесткие – привлечь к ответственности могут практически без доказательств, жалуется топ-менеджер транснациональной компании по производству продуктов питания.

Ключевой риск – отсутствие четких критериев нарушения, единодушны собеседники «Ведомостей». Рискует попасть под санкции даже Минфин, который в проспекте еврооблигаций обязался не использовать привлеченные деньги для поддержки тех, кто попал под санкции. Альфа-банк в январе предупредил российские оборонные предприятия, что не будет их обслуживать из-за санкций. Представители Минфина и Альфа-банка не ответили на запросы.

Проектом недовольна и администрация президента, говорят федеральный чиновник и человек, близкий к администрации.

Госдума, возможно, проведет дополнительные консультации с бизнесом и экспертами и перенесет второе чтение, пообещал в среду вечером Володин.

Проект создает риски и для тех, кто из-за санкций отказывается работать в Крыму, говорит партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Среди них госбанки – Сбербанк и ВТБ, сотовые операторы. Компании, не открывающие филиалы в Крыму, не попадают под действие законопроекта, заверил зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, речь об обычных сделках и операциях, которые компанией выполняются практически автоматически. Но, например, отказ работать с контрагентами, находящимися в Крыму, по проекту может считаться нарушением, говорит юрист крупной иностранной юрфирмы. Проект может осложнить любые публичные размещения, выдачу кредитов и займов, заключение сделок и соглашений, перечисляет он.

Как определить – компания отказала в заключении договора из-за плохой репутации контрагента или угрозы санкции, объясняет проблему сотрудник крупной международной компании. Угроза уголовной ответственности будет мощным рычагом давления, согласен сотрудник автодилера. Для побуждения к сделке любой бизнес под санкциями может грозить партнерам жалобой в правоохранительные органы, считает Панич.

Такая мера – это слишком, согласен и представитель трейдера сельскохозяйственной продукции. У некоторых компаний есть внутренние правила, ограничивающие такое сотрудничество. Это выглядит как давление на такие компании, считает собеседник «Ведомостей». Теоретически это может превратиться в рычаг влияния – придет компания или лицо из SDN и потребует с ней работать, согласен руководитель крупного частного банка, сложно представить, как банки будут такие вопросы решать. «Много неясностей в трактовании этого закона – какие конкретно действия или бездействие будут подпадать под наказания», – заключает он.

Для иностранного бизнеса такой проект может стать сигналом даже к сворачиванию деятельности в стране, говорит вице-президент крупной иностранной компании, производящей продукты массового потребления, никто не будет жертвовать топ-менеджментом из-за угрозы привлечения к уголовной ответственности. Все эмитенты закладывают в ковенанты отказ работать с теми, кто попал под санкции, возможно, начнут уезжать из страны и экспаты, которые не захотят рисковать, считает сотрудник крупной иностранной компании.

Принятие такого законопроекта – ошибка, уверен политолог Евгений Минченко, со временем его придется серьезно скорректировать. «Зная, как это может повлиять и на наши компании, и на [работающий в России] зарубежный бизнес, на мой взгляд, это очень рискованное решение», – сказал эксперт «Ведомостям».

Представители Сбербанка и МКБ отказались от комментариев.

В подготовке статьи участвовали Владимир Штанов, Дарья Борисяк, Александра Астапенко, Светлана Бочарова