Как правильно и как неправильно отвечать на санкции
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Принятый в августе прошлого года конгрессом США рамочный закон «О противодействии противникам Америки» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) не оставляет сомнений в том, что нашей стране предстоит долго жить в условиях внешних санкций. Уже первое применение нового закона в апреле серьезно пошатнуло российские финансовые рынки. Какими могут быть последствия уже введенных и будущих санкций и можем ли мы как-то смягчить их действие?
Современная концепция применения санкций была столетие назад сформулирована президентом США Вудро Вильсоном, считавшим, что они могут заменить военные действия, позволяя бескровно добиваться таких же результатов. В теории механизм действия санкций включает два элемента: первое – они наносят ущерб экономическим интересам страны-адресата или каких-то влиятельных групп в ней, второе – под давлением этих групп или всего электората власть отказывается от действий, навлекших на нее санкции (разработки ядерного оружия, поддержки террористических организаций, территориальных приобретений и т. п.).
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