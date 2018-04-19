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Статья опубликована в № 4551 от 19.04.2018 под заголовком: Санкционная бюрократия

Санкции пустили на органы

Дмитрий Медведев одобрил идею создания специального органа по борьбе с последствиями санкций - для симметрии необходим и орган по оценке последствий антисанкций
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Правительство признало, что санкции против России – это надолго, и сформулировало вполне бюрократический ответ на новую реальность: реакцию на санкции предлагается институционализировать – создать в правительстве постоянный орган системной поддержки жертв санкций в большом бизнесе, который занимался бы их прогнозом и выработкой конкретных мер разнообразной помощи крупным компаниям.

Идея принадлежит главе РСПП Александру Шохину. Американские санкции на российских миллиардеров, госменеджеров и крупный бизнес накладывает специальный департамент минфина США по контролю за иностранными активами – OFAC. «Мое предложение – в порядке, не могу сказать, шутки – создать структуру под названием «Контрофак», – сообщил журналистам Шохин после встречи во вторник членов бюро правления РСПП с премьером Дмитрием Медведевым (цитаты по «РИА Новости»). Задача «Контрофака» – при участии ЦБ, Минфина, Минпромторга, Минэкономразвития мониторить ситуацию и определять, кому и чем помочь – внешнеэкономически, кредитами, рефинансированием, пояснил Шохин: «Премьер сказал, что такой центр нужен».

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