Новая реальность санкций
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Отсутствие серьезной официальной реакции на объявленные 6 апреля американские санкции в отношении России наводит на мысль, что они стали для властей полной неожиданностью – те, похоже, оказались не готовы к такому повороту и пребывают в шоке. Создается впечатление, что с 2014 г. мы настолько уже уверились в безболезненности санкций для нашей экономики – ну или, точнее, в их ограниченном влиянии, – что всерьез возможность жестких действий со стороны США никто не рассматривал.
Поразительна и реакция финансового рынка, который в день объявления санкций (новости пришли в середине дня за несколько часов до окончания торгов) даже не осознал, что случилось. Лишь с понедельника начались масштабные продажи российских активов: индекс Московской биржи рухнул на 8,4%, акции металлургов и Сбербанка обвалились на 15–20%; доллар и евро за пару дней подорожали примерно на 10%. Очевидно, что и инвесторы были абсолютно не готовы к такому повороту событий, для них это также стало полным шоком.
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