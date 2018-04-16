Наши с Дерипаской проблемы
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В отличие от предыдущих раундов санкций, наложенных на российские компании и физические лица, апрельские санкции 2018 г. непосредственно сказались на цене российских акций (цены упали на 10%) и курсе доллара (курс подскочил на 10%, потом немного снизился). Изменения были бы еще более заметными, если бы объявление о санкциях не совпало с нарастанием проблем вокруг Сирии: выросли мировые цены на нефть, которые поднимают цены российских акций и снижают курс доллара. Из-за этого падение цен на акции оказалось не таким большим, как могло бы быть.
Фондовый рынок, как известно, не всегда точно отражает происходящее в экономике – то, что происходит с производством, торговлей и потреблением. Знаменитый экономист Пол Самуэльсон, профессор МIT, когда-то очень смешно сказал про него в американском контексте: «Фондовый рынок предсказал девять из последних пяти кризисов». Сейчас многие комментаторы отметили, что падение фондового рынка в результате новых санкций в большей степени удар по кошельку крупных бизнесменов (Дерипаски, Потанина, Керимова и др.), чем по производству. Но это неправильно: проблемы крупных бизнесменов – это проблемы российской экономики в целом. Не «отражение проблем», а проблемы в прямом смысле.
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