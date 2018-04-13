Чем санкции против США опасны для российской экономики

Если ограничения коснутся импортных технологий, это нанесет вред российскому сельскому хозяйству, считает Сизов Юрий Смитюк/ИТАР-ТАСС

Законопроект об ответных мерах , предложенный депутатами во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, дает правительству право запрещать или ограничивать ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, лекарств, алкоголя, табака и других товаров из США или иных государств. Также законопроект предусматривает ограничения на госзакупки и закупки госкомпаний американской ИТ-продукции, сотрудничество с аудиторскими, консалтинговыми, юридическими компаниями.

Продукты

Насколько существенным будет влияние запретов на поставку американской сельскохозяйственной продукции, будет зависеть от того, какой именно продукции коснутся эти меры, говорит директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Успехи российского хозяйства во многом обусловлены применением мировых агротехнологий, в том числе американских, отмечает он. Так, российское растениеводство активно использует импортные семена и средства защиты растений. В животноводстве используется иностранная генетика, при производстве овощей - оборудование, комплектующие. Если ограничения коснутся импортных технологий, это нанесет вред российскому сельскому хозяйству, считает эксперт.

Алкоголь и сигареты

Американский алкоголь составляет мизерную долю в импорте алкоголя - $60 млн при общем импорте алкоголя в Россию в $1,9 млрд, рассказывает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Самую большую долю импорта составляет виски из США - 10% от импорта этой категории. В других видах алкоголя доля не превышает 2%. Население отсутствия американского алкоголя на полках практически не заметит, полагает эксперт.

Не заметят россияне и запрет импорта американской табачной продукции: все корпорации локализовали производство сигарет в России, считает руководитель отраслевого агентства «Русский табак» Максим Королев. В Россию поставляется небольшая доля нишевой продукции – такой, как сигары и сигариллы.

Лекарства

А вот ситуация с возможным запретом лекарств выглядит более серьезной. Доля импортных лекарств на рынке в 2017 г. превысила 70%, по данным DSM group. Доля компаний из США существенна на рынке: в денежном выражении она составляет 28% и 8% - в закупках для государственных нужд (больницы, бесплатные лекарства для отдельных категорий граждан), говорит руководитель «Quintiles IMS Россия и СНГ» Николай Демидов. Если запрет не коснется лекарств, не имеющих аналогов в России, то существенно это не отразится на продажах, поскольку аналоги дешевле и в большей мере в госзакупках покупают именно аналоги. Возможно, эта мера будет стимулировать российские компании активнее разрабатывать аналоги, полагает Демидов.

Доля же России в поставках американских медикаментов не превышает 3%, говорит Демидов. И вряд ли какие-то запретительные меры со стороны России могут существенно навредить американскому фармбизнесу, полагает Демидов. Скорее всего в среднесрочной перспективе США без труда смогут перераспределить выпавшие российские продажи на другие развивающиеся страны, например на Бразилию. Его поддерживает Дробиз. Америка поставляет алкоголь в таких микроскопических количествах, что вряд ли Россия могла бы чем-то существенно навредить американскому алкогольному рынку.

Если речь идет только о запрете поставок лекарств, имеющих аналоги, то это выглядит скорее как видимость санкций, потому что для государственных учреждений и так закупаются более дешевые аналоги, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. А вот пациент, покупающий медикаменты на свои деньги, будет лишён выбора. Выходит, что запрет ударит не по американским производителям, а по российским потребителям.

Сборы с авиакомпаний

Одна из предлагаемых Госдумой санкций - повысить аэронавигационные сборы для американских грузовых самолетов, пролетающих через воздушное пространство России. «Суда американских авиакомпаний используют воздушное пространство России в основном на кроссполярных маршрутах - по пути из США в Юго-Восточную Азию и обратно. Это самое оживленное грузовое направление, на него приходится 50% и более международного бизнеса американских грузовых авиакомпаний», - говорит топ-менеджер российского грузового перевозчика. Американцы много летают через наше воздушное пространство, подтверждает федеральный чиновник.

Доля аэронавигационных сборов в себестоимости грузового перевозчика составляет 5-7%, эта мера действительно ударила бы по их бизнесу, добавляет собеседник в авиакомпании. По данным Бюро транспортной статистики США, в 2017 г. 2,7 млн т, или 35% международного грузопотока американских авиакомпаний, пришлись на направление США - Тихоокеанский регион, доля региона в грузообороте (показатель, учитывающий количество груза и расстояние) - 40%. Правда, сюда включены грузы, перевозимые как грузовыми, так и пассажирскими самолетами. Два абсолютных грузовых лидера - Federal Express и UPC - перевезли в прошлом году в Тихоокеанский регион соответственно 827 000 и 748 000 т грузов, доля направления в их международном грузообороте - 58% и 55% соответственно. Для сравнения: все российские авиакомпании в 2017 г. перевезли 1,13 млн т грузов.

Металлургия

Крупнейший в мире производитель титана уральское «ВСМПО-Ависма» опасается, что навсегда потеряет рынок. «Нарушение кооперационных связей, невыполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме этого, в уральском регионе более 20 тысяч сотрудников окажутся в кризисной ситуации. Поэтому мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом», - заявила компания.

Ограничение на экспорт титана ударит по американскому и европейскому рынкам — в ближайшей перспективе продукцию «ВСМПО-Ависмы» некем будет заместить, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Но в денежном выражении экспорт невелик, при этом Россия может купить его в стратегический запас. Больше всего в этой ситуации пострадают Boeing и Airbus.

Возможное ограничение на экспорт палладия («Норникель» является крупнейшим в мире производителем) может дестабилизировать рынок на какое-то время, но дефицит смогут заменить зимбабвийские и южноафриканские производители, продолжает он.

«Мечел» поставляет на американский рынок поковки и штамповки для двигателей, отказ от их поставок лишь временно ухудшит ситуацию в американской индустрии. «А вот экономику на Урале разрушит», - заключает он.

78% американского ВВП — это сектор услуг, в том числе финансовых, на промышленное производство приходится не больше 11% в структуре ВВП, говорит генеральный директор «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев: «Если и можно нанести какой-то ущерб американской экономике, то только в секторе услуг». По его мнению, ответные санкции России ударят в первую очередь по собственной экономике. «Трамп, к слову, точно так же хорошо «бомбит» Оклахому, как мы Воронеж. Из-за ограничения введения пошлин на сталь и алюминий автомобильная промышленность США уже снизила свои показатели на 10,8% к марту 2018 г.», - говорит он.

Нефть и газ

«США практически не зависят от импорта нефти и газа из России», – отмечает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «В 2017 г. Россия поставляла в США примерно по 385 000 баррелей в день нефти и нефтепродуктов. В сравнении с общим объемом импорта (около 10 млн баррелей в день) это капля в море, менее 4%», – говорит он. По мнению Маринченко, эти объемы США смогут легко заместить поставками из других регионов.

Российский газ в США практически не поставляется, отгрузки с проекта «Ямал СПГ» носили эпизодический характер и были связаны с аномально высокими ценами в условиях породных катаклизмов, говорит эксперт. По словам Маринченко, любые ограничения, связанные с экспортом российских энергоресурсов в США, носили бы очень символический характер. Но это также могло бы позитивно повлиять на цены на нефть – в моменте котировками часто движут не фундаментальные факторы, а новостной фон, отмечает он.

Аудиторы

Исходя из текста законопроекта, аудиторов «большой четверки» он не затрагивает, единодушны их партнеры: в России они представлены как российские компании. «Описанные критерии к нам не относятся, АО "КПМГ" и ООО "КПМГ налоги и консультирование" – российские юрлица, их акционеры – российские граждане и компании, американского и иностранного капитала у нас нет», – говорит представитель KMPG. Представители EY, PwC и Deloitte отказались от комментариев. Главный же удар будет нанесен по юридическому консалтингу, многие международные юридические фирмы представлены на российском рынке как иностранные компании, говорит сотрудник одной из них. При ограничении же работы консультантов пострадают в первую очередь клиенты, уверен сотрудник крупной консалтинговой компании, но неясно, что от этого выиграет государство. Кроме того, сокращение присутствия иностранцев или осложнение их бизнеса в России приведут к росту цен на юридические и консультационные услуги – это неизбежное последствие снижения конкуренции, заключает он.