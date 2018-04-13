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Кремль допустил санкции против США, но не в ущерб национальным интересам

Администрация президента пока не ознакомилась с сутью предлагаемых Госдумой ответных мер против США, однако в Кремле уверены, что контрсанкции не причинят ущерба национальной экономике, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока мы еще не ознакомились внимательно с сутью предлагаемого набора антисанкций, на это потребуется какое-то время. Но в любом случае, конечно же, можно с уверенностью предположить, что любые меры, которые будут предприниматься, они не будут в ущерб российским национальным интересам», – сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»).

О приоритете национальных интересов России при принятии таких решений неоднократно говорил президент Владимир Путин, подчеркнул Песков. Интерес российских парламентариев к теме противодействия антироссийской санкционной политике объясним и понятен, отметил представитель Кремля: депутаты работают над минимизацией последствий введенных против России санкций и над ответными мерами.

В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители всех думских фракций внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответных санкциях против США. Документ предусматривает наделение правительства полномочиями ограничить ввоз в Россию любых товаров из США и стран, поддерживающих антироссийские санкции. Законопроект предполагает также целый ряд ограничений, в том числе возможность запрета на трудоустройство американцев в России, отказ от сотрудничества с американскими компаниями в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли.