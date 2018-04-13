Эксперты прогнозируют рост неполитических протестов в России

Протесты людей, озабоченных конкретной экологической проблемой, несут значительный риск для стабильности и власть ими очень озабочена, говорил ранее «Ведомостям» человек, близкий к администрации президента Евгений Разумный / Ведомости

В России увеличиваются риски неполитических протестов, которые могут стать критичными для властей, считают эксперты «Минченко консалтинга». «Президент не в состоянии затыкать все возникающие проблемы. А значимое снижение рейтингов муниципальных и региональных властей будет стратегически ослаблять в конечном итоге именно Владимира Путина и негативно отражаться на легитимности власти в целом», – говорится в опубликованном в пятницу докладе «Источники и риски протестной активности в 2018 г.».

Самыми значимыми угрозами эксперты считают экологические протесты, акции обманутых дольщиков и вкладчиков и протесты, вызванные чрезвычайными ситуациями. Экологическая тема оказывает эмоциональное воздействие, поскольку затрагивает в том числе и здоровье детей. Проблема обманутых дольщиков недооценена, рост финансовой нестабильности приведет к росту числа обманутых вкладчиков, а наименее предсказуем риск, связанный с катастрофами, что показала трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Число проблемных тем будет возрастать – например, из-за ожидаемых непопулярных реформ, прогнозируют авторы доклада. При этом власти допускают ошибки в коммуникации с гражданами, перекладывая решение проблем с одного уровня на другой.

Нельзя сказать, что число протестов резко выросло, оговаривается соавтор доклада Евгений Минченко: «В некоторых случаях произошло изменение восприятия проблем, как в случае с экологией, – если раньше можно было объяснить, что она ухудшится, зато будут рабочие места, то теперь эта мотивация не работает».

Протесты людей, озабоченных конкретной экологической проблемой, несут значительный риск для стабильности и власть ими очень озабочена, говорил ранее «Ведомостям» человек, близкий к администрации президента. Эксперты тоже уделяют теме протестов все больше внимания – в начале апреля ей был посвящен доклад фонда «Петербургская политика». «В условиях, когда предвыборный рынок очень узкий и нестабильный, анализ рисков и управление протестами на местах – это перспективное направление политконсалтинга», – говорит один из политтехнологов, работающих на выборах.

Ситуация в упомянутых в докладе сегментах разная, поэтому нельзя говорить о росте протестности по всем направлениям, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Тема дольщиков сейчас скорее идет на спад из-за постепенного отказа от долевых схем и создания механизма страхования рисков. У рядовых вкладчиков банков проблем чаще всего тоже не возникает, а управляемые протесты против владельцев банков – это уже другая история». В случаях с катастрофами речь идет не столько о протестах, сколько о необходимости «отзывчивости власти и эффективности работы чрезвычайных служб», продолжает эксперт. Экологические протесты действительно усиливаются, но рост значимости этой темы для общества – относительно новое явление и «власть пока не всегда умеет заниматься экологическим менеджментом», констатирует Бадовский: «К тому же, когда сложится современный и цивилизованный рынок работы с мусором, часть связанных с этим вопросов утратит остроту». Потенциал накопления протестных настроений может быть из-за возможных реформ в пенсионной и социальной сфере, хотя он скорее будет реализовываться не через протестные выступления, а на выборах, прогнозирует эксперт.

Реформы, которые откладывали из-за выборов, приведут к росту протестов, считает профессор ВШЭ Николай Петров: «Кроме того, из-за санкций будут проблемы у предприятий и экономическое положение граждан будет ухудшаться». Проблема и в том, что деградирует качество управления регионами, говорит эксперт: «Большинство новых губернаторов не имеют вообще никакого опыта работы на уровне региона. Если вы клерк в правительстве, сложно представить, что вы будете успешным губернатором». Этот фактор тоже отразится на ситуации, поскольку у этих руководителей нет способностей к погашению протестов, добавляет Петров: «Кемерово – хороший пример. Аман Тулеев всегда мог выйти к митингующим и поговорить с ними, сейчас этого не получилось даже у него – что же будет с остальными?»