Патриотическая экология

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Экологическая ситуация в стране не улучшается, но экооптимизм россиян неуклонно растет – даже в период массовых протестов против мусорных полигонов, под которыми, по официальным данным, погребены 4 млн га земли. В 2009 г. положительно экологическую обстановку в своем городе характеризовали 39% опрошенных государственным ВЦИОМом, а в 2018 г. – уже 59%; доля тех, кто оценивает ее плохо и катастрофично, упала с 58 до 38%. Такие перемены мало что говорят о реальном положении дел, но дают основания не обращать внимания на экологические митинги: мол, это бузотеры – большинство-то довольно.

Забавно, что мнение россиян о состоянии природы кардинально расходится с мнением президента. В декабре 2016 г., накануне Года экологии, Владимир Путин сообщил: каждый год в мире 7–8 млн людей умирают из-за загрязнения воздуха, это касается и России (не уточнив, сколько умирает у нас). Где-то нагрузка на природу достигла уже критических значений, заявил президент: половина горожан дышат сильно загрязненным воздухом, значительная часть поверхностных вод - грязные и экстремально грязные. Если к 2050 г. не сократить загрязнения и выбросы как минимум в 2 раза, то будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни, резюмировал Путин. Статистика тоже дает мало поводов для оптимизма. По данным Росстата, выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в России в 2009–2016 гг. сократились всего на 3,5%; отходы производства и потребления выросли в 2009–2015 гг. на 44%.