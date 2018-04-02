Свалки становятся проблемой для Кремля

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Люди, собравшиеся на митинги против свалок, чувствуют себя на стороне добра Евгений Разумный / Ведомости

На воскресный митинг в Волоколамске против свалки «Ядрово» собралось, по разным оценкам, от 6500 до 7000 человек – больше, чем и 3 марта (около 5000), и 29 марта (6000). Население Волоколамска, по официальным данным, – менее 21 000 человек. Среди требований воскресного митинга – закрытие свалки «Ядрово», введение режима чрезвычайной ситуации, отставка губернатора Московской области Андрея Воробьева и и. о. главы района Андрея Вихарева и освобождение активиста Артема Любимова. Любимов был задержан полицией за день до митинга. На митинге были видны плакаты с обращением к президенту Владимиру Путину, в том числе «Путин, помоги».

21 марта на «Ядрово» произошел сильный выброс свалочного газа, школьники начали жаловаться на плохое самочувствие и в центральную больницу Волоколамска попало 57 детей. После этого Воробьев сменил главу Волоколамского района.

Волоколамск не единственный город Подмосковья, где идут протесты против свалок. За последний год люди выходили на улицы в Балашихе (а после того как тамошний полигон «Кучино» был закрыт по прямому распоряжению президента, мусор и стали везти в «Ядрово»), Коломне, Клину, Сергиевом Посаде, Тучкове, Серпухове и др.

Мусорная тема возникла не так давно, объясняет бывший федеральный чиновник: «Появилось новое законодательство, регионы должны принять территориальные схемы обращения с отходами, выбрать региональных операторов. Идет формирование рынка. Есть разные стратегии утилизации: мусоросжигание, стимулирование раздельного сбора и переработки. Под них нужно строить разные заводы, интересанты у схем тоже разные, от федеральных до муниципальных». Интересанты борются и друг с другом, и с регионами, особенно это касается Москвы и крупных городов, уверен он.