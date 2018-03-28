В Коломне начались задержания протестующих против свалки

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Вечером в среду 28 марта правоохранительные органы начали разгонять и задерживать протестующих против свалки жителей Коломны, передали «Ведомостям» жители, присутствующие на протесте. «Людей забирают по одному и увозят в отделение, - сообщил Telegram-канал «Нет свалке в Коломне». – Требуют разойтись и каждые 5-7 минут выцепляют из толпы по 3-5 человек».

По оценкам на 20.00 задержаны до 30 человек. «Люди продолжают приезжать, и самое страшное, что здесь очень много детей, – говорит один из присутствующих на протесте. – Люди идут к машинам с детьми от трех-четырех лет».

Среди задержанных есть две женщины, одну из них доставили в местное ОВД с 11-летним ребенком. «Моя дочь находилась в машине, когда сотрудники полиции начали меня задерживать. Я попросила взять дочь с собой», – сказала она «Ведомостям». По ее словам, она накануне присутствовала на встрече с главой городского округа Денисом Лебедевым. Телефон пресс-службы УМВД Коломны не отвечал.

Новые сотрудники полиции начали подъезжать к месту протеста днем. Сейчас их на месте акции около 50 человек, протестующих более 350 человек, рассказали «Ведомостям» участники. Полиция присутствовала на месте акции с ее начала, но задержаний до сих пор не было.

Против чужого мусора

Жители Коломны уже четвертые сутки протестуют против свалки ТБО «Воловичи», что в нескольких километрах от Коломны. Акция началась в воскресенье 25 марта, когда к мусорному полигону приехали около 150 человек. Люди, постоянно сменяя друг друга, стояли на дороге весь день и ночь, а в понедельник акция продолжилась.

Акция стихийная, людей никто не звал перекрывать дорогу, они вышли сами, говорили «Ведомостям» представители движения «Нет свалке в Коломне». Жители все это время не пропускают мусоровозы из Москвы. Фурам из Коломенского района и «Камазам» с грунтом для пересыпки тела полигона жители дают проехать, сказал один из собеседников.

Жители Коломны с конца прошлого года протестуют против растущего потока мусора на полигон «Воловичи». Полигон мощностью 100 000 т в год предназначался для нужд города и примыкающих территорий. Однако, по данным активистов, с апреля прошлого года нагрузка на полигон кардинально выросла: на полигоне ежедневно разгружаются около 300 мусорных фур. По итогам прошлого года на полигоне было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают проектные мощности, следует из иска Коломенской городской прокуратуры к предприятию «Спецавтохозяйство», управляющему полигоном (с документом ознакомились «Ведомости»).

Зимой в соседних с полигоном поселках жители почувствовали запах свалки, и они опасаются, что летом ситуация ухудшится. 11 февраля в городе прошел митинг, на который собрались около 3000 человек. Также жители протестовали против строительства новой свалки, площадь которой в пять раз превышает площадь «Воловичей», и строительства мусоросжигательного завода на границе с Коломенским городским округом.