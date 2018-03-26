Жители Коломны вторые сутки блокируют проезд мусоровозов на свалку

Акция стихийная, людей никто не звал перекрывать дорогу, они вышли сами, говорили ранее «Ведомостям» представители движения «Нет свалке в Коломне» vk.com/net_svalke_kolomna

Уже вторые сутки близ подмосковной Коломны идут протесты против подвоза мусора на полигон твердых бытовых отходов «Воловичи».

Акция протеста началась утром в воскресенье, 25 марта, когда к мусорному полигону, расположенному в нескольких километрах от Коломны, приехали около 150 человек. Люди, постоянно сменяя друг друга, простояли на дороге весь день и ночь, а в понедельник акция продолжилась. На момент написания заметки у полигона находилось больше 400 человек, рассказали «Ведомостям» участники акции. На месте проведения протеста присутствуют сотрудники полиции, но за все время акции задержаний не было.

Акция стихийная, людей никто не звал перекрывать дорогу, они вышли сами, говорили ранее «Ведомостям» представители движения «Нет свалке в Коломне». Жители все это время не пропускают мусоровозы из Москвы. Фурам из Коломенского района и «Камазам» с грунтом для пересыпки тела полигона жители дают проехать, сказал один из собеседников.

Жители Коломны с конца прошлого года протестуют против растущего потока мусора на полигон «Воловичи». Полигон мощностью 100 000 т в год изначально предназначался для нужд города и примыкающих территорий. Однако, по данным активистов, с апреля прошлого года нагрузка на полигон кардинально выросла: по их данным, на полигоне ежедневно разгружаются около 300 мусорных фур. По итогам прошлого года на полигоне было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают проектные мощности, следует из иска Коломенской городской прокуратуры к предприятию «Спецавтохозяйство», управляющему полигоном (с документом ознакомились «Ведомости»).

Уже зимой в соседних с полигоном поселках жители почувствовали запах свалки, и они опасаются, что летом ситуация ухудшится. 11 февраля в городе прошел митинг, на который собрались около 3000 человек. Также жители протестовали против строительства новой свалки, площадь которой в пять раз превышает площадь «Воловичей», и строительства мусоросжигательного завода на границе с Коломенским городским округом.

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