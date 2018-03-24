В Волоколамске прошли пикеты за закрытие свалки «Ядрово»
Местные жители требуют сократить количество ввозимого мусора
В Волоколамске 24 марта у здания администрации прошли пикеты «За закрытие свалки «Ядрово»
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По оценке «Телеканал 360», на площадь вышло около 800 жителей. По оценке корреспондента «Новой газеты», всего на акцию пришло около 2000 человек
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Женщина с плакатом «Остановите экологический терроризм»
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Пикеты на городской площади в Волоколамске
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Недавно появилась информация, что 14 апреля начнет работать новый участок полигона «Ядрово», жители стояли с плакатами «Нет второму полигону в Ядрово», «Москва забирай свой мусор»
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23 марта на фоне скандала, связанного со мусорным полигоном «Ядрово» в Волоколамске, в отставку отправлен глава Волоколамского муниципального района Евгений Гаврилов
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Пикеты на городской площади в Волоколамске
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Мужчина с плакатом «Долой московский мусор из Волоколамска»
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Пикеты на городской площади в Волоколамске
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Пикеты на городской площади в Волоколамске
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