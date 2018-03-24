Политика / Демократия

В Волоколамске прошли пикеты за закрытие свалки «Ядрово»

Местные жители требуют сократить количество ввозимого мусора
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