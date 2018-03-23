Россия для Путина, снежки для губернатора

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Ответы Воробьева на заданные ему острые вопросы горожан, видимо, не устроили, поэтому они забросали главного областного начальника снежками под крики «Позор!» и «В отставку!» ТАСС

Для тех, кто что-то упустил в этой громкой истории, кратко напомню, как развивались события.

В ночь на 21 марта на подмосковном мусорном полигоне «Ядрово» произошел выброс газов. Расположенный в нескольких километрах от свалки Волоколамск накрыл тяжелый запах, людям становилось плохо, в больницу доставили 57 детей, пять из которых были госпитализированы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично приехал в Волоколамск, чтобы разобраться в ситуации и успокоить людей, но возле больницы его остановила большая группа разгневанных граждан. Ответы губернатора на заданные ему острые вопросы горожан, видимо, не устроили, поэтому они забросали главного областного начальника снежками под крики «Позор!» и «В отставку!». Прибывшему в губернаторской свите руководителю Волоколамского района повезло меньше: его слегка поколотили и даже вроде бы порвали одежду.

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