Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4532 от 23.03.2018 под заголовком: Вещь недели: Снежок

Россия для Путина, снежки для губернатора

Образ России четвертого срока Путина совмещает непобедимые ракеты с непобедимыми свалками
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Для тех, кто что-то упустил в этой громкой истории, кратко напомню, как развивались события.

В ночь на 21 марта на подмосковном мусорном полигоне «Ядрово» произошел выброс газов. Расположенный в нескольких километрах от свалки Волоколамск накрыл тяжелый запах, людям становилось плохо, в больницу доставили 57 детей, пять из которых были госпитализированы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично приехал в Волоколамск, чтобы разобраться в ситуации и успокоить людей, но возле больницы его остановила большая группа разгневанных граждан. Ответы губернатора на заданные ему острые вопросы горожан, видимо, не устроили, поэтому они забросали главного областного начальника снежками под крики «Позор!» и «В отставку!». Прибывшему в губернаторской свите руководителю Волоколамского района повезло меньше: его слегка поколотили и даже вроде бы порвали одежду.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике