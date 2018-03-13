Мусорный кризис

Мусорный вопрос разросся до масштабов политического. Всего через неделю после того, как Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости решить проблему свалок в стране (сейчас их более 22 000), по Подмосковью прокатилась волна антисвалочных митингов – в праздники они прошли в семи городах и собрали непривычно много участников, в Волоколамске на митинге выступила Ксения Собчак. Но проблема утилизации и переработки мусора в Московском регионе и других крупных городах слишком запущена, чтобы ее можно было теперь решить быстро и просто – пожаловавшись по прямой линии президенту или кандидату в президенты.

Подмосковные митинги отчасти порождение попыток решать проблему в ручном режиме. После того как в 2017 г. жители Балашихи пожаловались Путину на невозможность жить на краю свалки, полигон «Кучино» был спешно закрыт, а мусор стали вывозить на другие подмосковные полигоны. Проблема в том, что большинство свалок уже переполнены, лимит, по оценке экспертов, будет исчерпан через 3–4 года. Складировать мусор будет негде – его надо или сжигать, или перерабатывать. До 2023 г. в Подмосковье дочерней компанией «Ростеха» в рамках программы «Чистая страна» должны быть построены четыре современных мусоросжигательных завода, после чего объем захоронения мусора в регионе должен сократиться на 30%. Однако для протестовавших в выходные мусоросжигательные заводы – плохая альтернатива свалкам: требования или остановить уже действующие заводы, или предотвратить строительство новых тоже звучали на митингах. Люди не хотят жить ни рядом со свалками, ни рядом с заводами, а строить их на большом расстоянии невыгодно. Круг замыкается.

Экстремальных ситуаций можно было бы избежать, если бы госполитика была последовательнее, считают экологи. Предотвращение образования отходов и их обработка, т. е. переработка мусора, а не его складирование и сжигание, – это приоритет поправок в закон «Об отходах», говорит руководитель токсической программы «Гринпис России» Алексей Киселев. Но именно на этих направлениях мало что сделано: по данным «Гринпис», менее 15% жителей крупных городов имеют доступ к инфраструктуре раздельного сбора мусора, при этом перерабатывающие предприятия Подмосковья регулярно жалуются на дефицит сырья. В таких обстоятельствах строить мусоросжигательные заводы, по мнению Киселева, все равно что ставить телегу впереди лошади.

Но переход к массовой переработке мусора потребует не только изменения логистики сбора и транспортировки отходов, но и изменения модели поведения населения, отмечали эксперты Аналитического центра при правительстве в обзоре, посвященном энергетической утилизации отходов в России. Подмосковные власти, обещая в 2018 г. повсеместно внедрить в регионе систему раздельного сбора мусора, сетуют, что, согласно опросам, готовы сортировать отходы чуть более 40% жителей, хотя идею раздельного сбора поддерживают 90%.

Как жители Подмосковья протестуют против мусорных полигонов