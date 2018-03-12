Политика / Социальная политика

Как жители Подмосковья протестуют против мусорных полигонов

Акции протеста прошли в Волоколамске, Клину, Балашихе, Троицке, Коломне, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске

12.03.18

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