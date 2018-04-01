Каждый третий житель Волоколамска вышел на митинг против свалки

Люди больше месяца требуют от властей ввести режим ЧС в районе, но безрезультатно

Жители Волоколамска уже около года протестуют против местной свалки «Ядрово», которая находится в нескольких километрах от города vk.com/protiv.yadrovo

В воскресенье, 1 апреля, на митинге против свалки в Волоколамске собралось более 7000 человек, рассказал «Ведомостям» один из организаторов акции. По словам активистов, власти насчитали 6500 человек. Всего в городе проживает около 20 000 человек, то есть на митинг пришел практически каждый третий житель города.

В этот раз людей на митинге было гораздо больше, чем во время митинга 3 марта, (тогда на площади перед администрацией собралось около 5000 человек) и больше, чем 29 марта, во время стихийного митинга (тогда требовать введения режима ЧС на площадь вышли около 6000 человек). Об этом рассказали «Ведомостям» жители, присутствовавшие на митинге.

На акции протеста жители требовали ввести режим чрезвычайной ситуации в Волоколамском районе, ввести химвойска, освободить активиста Артема Любимова, отправить в отставку губернатора Московской области Андрея Воробьева и и. о. главы района Андрея Вихарева, и, конечно же, закрыть свалку «Ядрово».

Протест против свалки

Жители Волоколамска уже около года протестуют против местной свалки «Ядрово», которая находится в нескольких километрах от города. С конца февраля на свалке регулярно происходят выбросы свалочного газа, что сказывается на самочувствии местных жителей. 21 марта на свалке «Ядрово» произошел сильный выброс свалочного газа, после чего школьники Волоколамска начали жаловаться на плохое самочувствие, головную боль и тошноту. В школы вызывали скорую помощь. В центральную больницу Волоколамска были доставлены 57 детей. Однако медики не подтвердили отравление детей свалочным газом.

После этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Его место занял Андрей Вихарев.

Жители организуют многотысячные митинги, перекрывают дорогу к мусорному полигону. От властей жителям удалось добиться введения режима ЧС, но только на самом полигоне – он начал действовать 6 марта. Тогда чиновники признали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, в том числе сероводорода и хлора, в воздухе в городе. Но жители были недовольны таким решением властей – они требовали признать опасность свалки и ввести режим ЧС на территории всего Волоколамского района. Впрочем, из-за режима ЧС, введенного на полигоне, мусор на свалку завозить не прекратили.

Режим ЧС пообещали ввести, но не ввели до сих пор

Вечером 29 марта, после очередного выброса свалочного газа, жители Волоколамска собрались на стихийный митинг у администрации в центре города. На площади собралось около 6000 человек, говорил «Ведомостям» Любимов.

Показатели по выбросам сероводорода занижаются властями, уверены жители: по официальным данным в ночь с 28 на 29 марта были зафиксированы выбросы, в 10 раз превышающие предельно допустимую концентрацию (ПДК). Жители измерили показатели выбросов собственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода в 87,5 раза, говорил ранее активист Артем Любимов. «Жители не верят официальным показателям выбросов сероводорода, которые предоставляет администрация района», – заявил он.

Через несколько часов после того, как толпа собралась перед администрацией, чиновники вышли к людям и объявили о том, что режим ЧС будет введен. «Мы начинаем процедуру ввода ЧС. Мы сейчас вводим режим повышенной готовности, завтра направляем режим на КЧС (комиссия по чрезвычайным ситуациям. – Ред.) Московской области, после чего мы начнем процедуру введения ЧС», – сказал Андрей Вихарев. Глава Волоколамска Петр Лазарев перед толпой объявил, что женщины с грудными детьми должны уехать из города в первую очередь.

Но активисты посчитали, что о начале процедуры введения режима чиновники объявили лишь для того, чтобы успокоить толпу. На следующий день представители МЧС и минздрава Московской области, действительно, заявили о том, что не видят оснований для введения режима ЧС в районе.

Задержание активиста накануне митинга

В субботу вечером полиция задержала активиста из Волоколамска Артема Любимова, рассказал «Ведомостям» его адвокат Денис Кунаев. В воскресенье, 1 апреля, Любимов должен был выступить на митинге против свалки «Ядрово». В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции).

«Адвокатам Любимова пояснили, что при задержании Артем Вячеславович пытался убежать от сотрудников полиции по Новорижскому шоссе, – сказал Кунаев. – Все, кто знает Любимова, знает, что он человек крупный, я знаю его три года и ни разу не видел, как он бегал. Он активист и знает все статьи КоАП очень хорошо и не стал бы провоцировать полицию, тем более накануне митинга».

Любимов объявил голодовку, в ОМВД он будет находиться минимум до понедельника, когда должен состояться суд, добавил Кунаев. Представитель истринского ОМВД заявил «Ведомостям», что полиция не выдает данных о задержанных. Представитель УМВД по Московской области сказал, что пока не располагает информацией о задержании активиста.

После задержания Любимова о своем намерении приехать на митинг в Волоколамске заявила политик Ксения Собчак, впрочем, через несколько часов она написала в Twitter, что не сможет приехать на митинг по семейным обстоятельствам и потребовала освободить Любимова.

Собчак уже несколько раз приезжала в Волоколамск поддержать митингующих. В первый раз она приехала 10 марта, когда жители перекрывали дорогу мусоровозам к свалке, затем 21 марта, когда в больницу были доставлены более 50 детей с симптомами отравления после очередного выброса свалочного газа. Именно Собчак в тот день уговорила Воробьева выйти к протестующим у здания ЦРБ, где он так и не смог пообщаться с жителями: недовольные граждане встретили его криками «в отставку», а проводили криками «позор» и забросали снежками.

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