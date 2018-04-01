Организатор митингов в Волоколамске задержан полицией

Жители Волоколамска уже около года протестуют против местной свалки «Ядрово» Евгений Разумный / Ведомости

Активист из Волоколамска Артем Любимов в субботу вечером был задержан сотрудниками полиции. Об этом рассказал «Ведомостям» защитник активиста Денис Кунаев. В воскресенье, 1 апреля, Любимов должен был выступить на митинге против свалки «Ядрово» в Волоколамском районе.

Активиста задержали вечером в субботу, когда он ехал из Волоколамска в Москву, рассказал адвокат. Около девяти часов вечера на Новорижском шоссе в Истринском районе Подмосковья автомобиль Любимова «прижали» две машины с маячками, говорит Кунаев. «Полицейские попросили Любимова выйти, досмотрели машину, не имея на то полномочий, и доставили активиста в отдел истринского ОМВД», – рассказал он.

В отделении был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции). «Адвокатам Любимова пояснили, что при задержании Артем Вячеславович пытался убежать от сотрудников полиции по Новорижскому шоссе, – сказал Кунаев. – Все, кто знает Любимова, знает, что он человек крупный, я знаю его три года и ни разу не видел, как он бегал. Он активист и знает все статьи КоАП очень хорошо и не стал бы провоцировать полицию, тем более накануне митинга».

Любимов объявил голодовку, в ОМВД он будет находиться минимум до понедельника, когда должен состояться суд, добавил Кунаев. Представитель истринского ОМВД заявил «Ведомостям», что полиция не выдает данных о задержанных, представитель УМВД по Московской области сказал, что пока не располагает информацией о задержании активиста.

1 апреля в 12 часов дня в Волоколамске должен начаться митинг против местной свалки «Ядрово». Заявителем почти всех предыдущих митингов был именно Любимов. Ранее он рассказывал «Ведомостям», что администрация города беспрепятственно позволяла проводить митинги. В этот раз митинг заявила Юлия Куликова. Она подтвердила «Ведомостям», что была заявителем митинга, и выразила надежду на то, что митинг состоится и пройдет без происшествий.

LamagradTV Активист из Волоколамска Артем Любимов

Протест против свалки

Жители Волоколамска уже около года протестуют против местной свалки «Ядрово», которая находится в нескольких километрах от города. Жители организуют многотысячные митинги, перекрывают дорогу к мусорному полигону. От властей жителям удалось добиться введения режима ЧС, который начал действовать на полигоне 6 марта. Тогда чиновники признали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, в том числе сероводорода и хлора, в воздухе в городе. Но жители были недовольны таким решением властей – они требовали признать опасность свалки и ввести режим ЧС на территории всего Волоколамского района.

21 марта на свалке «Ядрово» произошел сильный выброс свалочного газа, после чего школьники Волоколамска начали жаловаться на плохое самочувствие, головную боль и тошноту. В школы вызывали скорую помощь. В центральную больницу Волоколамска были доставлены 57 детей. Однако медики не подтвердили отравление детей свалочным газом.

После этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Его место занял Андрей Вихарев.

Как власти Волоколамска объявили о ЧС и не ввели его

Вечером 29 марта жители Волоколамска собрались на стихийный митинг у администрации в центре города. На площадь пришло около 6000 человек, говорил «Ведомостям» Артем Любимов.

Они требовали ввести в районе режим чрезвычайной ситуации. «Жители не верят официальным показателям выбросов сероводорода, которые предоставляет администрация района», – говорил активист.

Жители уверены, что показатели по выбросам сероводорода занижаются властями: по официальным данным, в ночь с 28 на 29 марта были зафиксированы выбросы, в 10 раз превышающие предельно допустимую концентрацию (ПДК). Жители измерили показатели выбросов собственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода в 87,5 раза, говорил ранее Любимов.

Через несколько часов после того, как толпа собралась перед администрацией, чиновники вышли к людям и объявили о том, что режим ЧС будет введен. Об этом заявил митингующим и. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев. «Мы начинаем процедуру ввода ЧС. Мы сейчас вводим режим повышенной готовности, завтра направляем режим на КЧС (комиссия по чрезвычайным ситуациям. – Ред.) Московской области, после чего мы начнем процедуру введения ЧС», – сказал он. Глава Волоколамска Петр Лазарев перед толпой объявил, что женщины с грудными детьми должны уехать из города в первую очередь.

Но активисты не поверили заявлениям властей о ЧС. Они считают, что о начале процедуры введения режима чиновники объявили лишь для того, чтобы успокоить толпу. «Депутаты наши были за введение ЧС, Вихарев и МЧС – против, – сказал «Ведомостям» Любимов. – В итоге никакого голосования не было, а Вихарев рассказал сказку про какой-то режим повышенной готовности».

На следующий день представители МЧС и минздрава Московской области заявили о том, что не видят оснований для введения режима ЧС в районе.

В Волоколамске прошли пикеты за закрытие свалки «Ядрово»