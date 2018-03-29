На стихийный митинг в Волоколамске вышли тысячи человек

В начале марта жители Волоколамска провели митинг на центральной площади города, требуя закрыть мусорный полигон «Ядрово», а также ввести режим чрезвычайной ситуации и отправить местную администрацию в отставку vk.com/protiv.yadrovo

В четверг вечером в подмосковном Волоколамске жители собрались на стихийный митинг у администрации в центре города. На площадь пришли около 6000 человек, рассказал «Ведомостям» местный активист Артем Любимов.

Жители требуют ввести в районе режим чрезвычайной ситуации, говорит Любимов. «Жители не верят официальным показателям выбросов сероводорода, которые предоставляет администрация района, - говорит он. - Жители уверены, что показатели по выбросам сероводорода занижаются властями: по официальным данным, в ночь со среды на четверг были зафиксированы выбросы, в 10 раз превышающие ПДК, но жители измерили показатели выбросов собственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода в 87,5 раза».

Сейчас в администрации проходит очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, результаты пока неизвестны, говорит Любимов.

Видеотрансляции с места события подтверждают, что протестующих тысячи человек, перед ними через мегафон выступают активисты. «Пусть к нам выйдут и скажут действительную обстановку вещей!» - потребовала одна из выступающих.

Митинги и свалка

В начале марта жители Волоколамска провели митинг на центральной площади города, требуя закрыть мусорный полигон «Ядрово», а также ввести режим чрезвычайной ситуации и отправить местную администрацию в отставку. По подсчетам организаторов, на митинг пришли 5000 человек, т. е. каждый четвертый житель города.

После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии Александру Когану немедленно выяснить причину неприятного запаха в районе. 6 марта было принято решение ввести режим ЧС, но только на самом полигоне «Ядрово». Но местные жители не перестали митинговать и остались недовольны таким решением — они требовали ввести режим ЧС в районе.

В среду, 21 марта, школьники подмосковного города Волоколамск пожаловались на недомогания во время уроков, головную боль и тошноту. В школе им вызвали скорую помощь. В центральную больницу Волоколамска в среду были доставлены 57 детей. После этого в Волоколамск приехал Воробьев, несколько дней спустя был отправлен в отставку глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Его должность занял Андрей Вихарев, именно он должен выйти к жителям в четверг, чтобы объявить о решении комиссии.

Пикеты за закрытие свалки «Ядрово» в Волоколамске