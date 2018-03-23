Глава Волоколамского района отправлен в отставку

Теперь бывший глава Волоколамского муниципального района Евгений Гаврилов Андрей Епихин/ТАСС

Глава Волоколамского муниципального района Евгений Гаврилов отправлен в отставку в пятницу, 23 марта, сообщил представитель правительства Московской области. По его словам, эту должность может занять Андрей Вихарев, работающий в настоящее время главой городского округа Лосино-Петровский.

На момент публикации материала Гаврилов на сайте администрации Волоколамского муниципального района был указан пока еще его главой.

Гаврилов уходит в отставку на фоне скандала, связанным со мусорным полигоном «Ядрово» в Волоколамске. Ранее на этой неделе школьники пожаловались на недомогания во время уроков, головную боль и тошноту. Им вызвали скорую. В итоге в центральную больницу Волоколамска доставили 57 детей, по данным министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Детям стало плохо именно от запахов с «Ядрово», сказал мэр Волоколамска Петр Лазарев. Школа находится от мусорного полигона в 3,5-4 км. За медпомощью обращались и взрослые, добавил он.

В начале марта жители Волоколамска провели митинг на центральной площади города, требуя закрыть полигон, а также ввести режим чрезвычайно ситуации и отправить местную администрацию в отставку. На митинг пришло 5000 человек, т.е. каждый четвертый житель города, по подсчетам организаторов.

После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии Александру Когану немедленно выяснить причину неприятного запаха в районе. В этот же день было приняли решение ввести режим ЧС. Но местные жители не перестали митинговать. На одно из собраний приехала кандидат в президенты Ксения Собчак.

Она также приехала и в больницу к детям. Ей же удалось уговорить Воробьева приехать к больнице и встретиться с жителями. На встречу он пришел вместе с Гавриловым. Однако разговор не состоялся. Жители требовали закрыть свалку, а Воробьева и Гаврилова уйти в отставку. В толпе были то и дело выкрикивали – «в отставку!» и «позор!».

Губернатора Московской области Андрея Воробьева встретили криками «позор!»