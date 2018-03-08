Полиция разогнала протестующих против свалки в Волоколамске

По словам местного жителя, полицейских было больше, чем самих протестующих Фото из группы vk.com «Ядрово. Задыхаемся!»

8 марта жители подмосковного города Волоколамск приехали к полигону твердых бытовых отходов «Ядрово». Протестующие пытались перекрыть дорогу, чтобы мусоровозы не могли проехать на полигон, рассказали «Ведомостям» несколько участников акции. Они требуют прекратить свозить мусор под Волоколамск из других частей области и из Москвы.

Всего, по подсчетам собеседников «Ведомостей», к свалке приехало около 50-80 местных жителей, они не пытались получить согласие на акцию у местных властей.

Через некоторое время к полигону приехали сотрудники полиции, которые начали разгонять протестующих. По словам местного жителя Олега Акимова, полицейских было больше, чем самих протестующих, сначала отогнали людей от дороги, а потом начались задержания. Полиция задержала примерно 10 человек, подсчитали Акимов и ещё один собеседник «Ведомостей». Среди задержанных – пожилые люди, которые громко протестовали против действий властей, жалуются собеседники «Ведомостей». Все задержанные находятся в местном отделении ОВД, рассказал Акимов, он считает действия полиции незаконными.

У полигона на момент публикации остаются около 20 протестующих, рассказала жительница Волоколамска София, свою фамилию она назвать отказалась.

Представитель ОВД Волоколамска подтвердил «Ведомостям», что в городское отделение доставили девять человек, они задержаны за неповиновение сотрудникам полиции.

Позже Акимов сообщил «Ведомостям», что задержанных отпустили без составления протоколов по истечении трех часов с момента задержания.

Вечером вторника 6 марта власти Волоколамского района установили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в границах полигона твердых бытовых отходов «Ядрово». Местные жители недовольны таким решением – они требовали ввести режим ЧС на территории всего Волоколамского района.

Проверки чиновников показали, что на полигоне из-за нарушений правил его эксплуатации неоднократно проходил выброс свалочных газов. В результате в воздухе на территории Волоколамского района выявлено повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ, говорится в постановлении.

Полигон «Ядрово» расположен в нескольких километрах от Волоколамска, он запущен в 2008 г. и назван так по расположенному рядом поселку Ядрово. Жители Волоколамска почти год протестуют против нарушений в работе «Ядрово». Они жалуются на увеличение в городе потока грузовых машин и главное – на неприятный запах. Жители 3 марта провели митинг на центральной площади Волоколамска, они требовали закрыть полигон, ввести чрезвычайную ситуацию и сменить местную администрацию. По подсчетам одного из организаторов мероприятия, Артема Любимова, на митинг пришли 5000 человек, то есть каждый четвертый житель города.

Через несколько дней, 6 марта, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии Александру Когану немедленно выяснить причину неприятного запаха в районе. В тот же день вечером на совещании в местной администрации с участием Когана и местных активистов и было принято решение о введении чрезвычайной ситуации, рассказывали собеседники «Ведомостей».