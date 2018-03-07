На свалке в Волоколамске объявлен режим ЧС

По данным «СПАРК-Интерфакса», местной администрации принадлежит 25% долей ООО «Ядрово», остальное – московской компании ЦМПТ Александр Рюмин / ТАСС

Власти Волоколамского района установили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в границах полигона твердых бытовых отходов «Ядрово», следует из постановления администрации Волоколамского района (документ опубликован на ее сайте). Режим вводится с 6 марта до особого распоряжения властей. Местные жители недовольны таким решением – они требовали ввести режим ЧС на территории всего Волоколамского района.

Проверки чиновников показали, что на полигоне из-за нарушений правил его эксплуатации неоднократно проходил выброс свалочных газов. В результате в воздухе на территории Волоколамского района выявлено повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ, говорится в постановлении.

Для ликвидации последствий выбросов на полигоне власти пообещали привлечь «силы и средства муниципального уровня», обеспечить контроль за состоянием окружающей среды, информировать население об изменениях состояния окружающей среды. Также чиновники утвердят дорожную карту по ликвидации ЧС, этот документ разрабатывается и будет опубликован позже, сказал «Ведомостям» источник, знакомый с планами администрации Волоколамского района.

МЧС посоветовало закрыть окна Сегодня, 7 марта, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) опубликовало у себя сайте рекомендации для жителей Московского региона, чувствительных к химическим веществам. МЧС посоветовало не находиться долго на открытом воздухе, не открывать окна, не пользоваться кондиционерами, ограничить поездки на личных автомобилях.

Полигон «Ядрово» расположен в нескольких километрах от Волоколамска, он запущен в 2008 г. и назван так по расположенному рядом поселку Ядрово. Жители Волоколамска почти год протестуют против нарушений в работе «Ядрово». Они жалуются на увеличение в городе потока грузовых машин и главное – на неприятный запах.

Жители 3 марта провели митинг на центральной площади Волоколамска, они требовали закрыть полигон, ввести чрезвычайную ситуацию и сменить местную администрацию. По подсчетам одного из организаторов мероприятия, Артема Любимова, на митинг пришло 5000 человек, т. е. каждый четвертый житель города.

Через несколько дней, 6 марта, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии Александру Когану немедленно выяснить причину неприятного запаха в районе. В тот же день вечером на совещании в местной администрации с участием Когана и местных активистов и было принято решение о введении чрезвычайной ситуации, рассказывали собеседники «Ведомостей».

Режим чрезвычайной ситуации позволяет местным властям в срочном порядке получать из федерального и регионального бюджетов дополнительное финансирование на закупку медикаментов, обеспечение пострадавших людей временным жильем, питанием, предметами первой необходимости.

Кому принадлежит полигон «Ядрово» По данным «СПАРК-Интерфакса», администрации Волоколамского района принадлежит 25% долей ООО «Ядрово», остальное – московской компании ЦМПТ. В свою очередь, ЦМПТ в равных долях владеют четыре физических лица: Виктор Кошкин, Анна Конопенко, Александр Антонович и Алексей Волошин. ЦМПТ также управляет мусорным полигоном в соседнем Истринском районе.

Коган на встрече с жителями Волоколамска 6 марта обещал, что министерство незамедлительно приступит к «дегазации» свалки и пришлет в город дополнительные бригады врачей, которые осмотрят детей и окажут им необходимую помощь. Жители города в группе «В контакте» сообщают, что в больницы Волоколамска, действительно, приехали врачи из областных медицинских учреждений.

Жители Волоколамского района недовольны решением властей ввести режим ЧС только в пределах полигона. Глава Сычевского поселения Волоколамского района Алексей Нагорный рассказал «Ведомостям», что на совещании в администрации района 6 марта было принято принципиальное решение ввести ЧС во всем районе – тогда на потенциальную компенсацию затрат на лечение могли бы рассчитывать жители всего района. Нагорному неизвестно, почему ситуация изменилась.