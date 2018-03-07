Власти Волоколамска готовятся объявить в городе чрезвычайную ситуацию

Режим чрезвычайной ситуации среди прочего позволяет властям в срочном порядке провести необходимые работы на «Ядрово» Петр Ковалев / ТАСС

Власти подмосковского Волоколамска готовы в ближайшее время ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за проблем на мусорном полигоне «Ядрово». Такое принципиальное решение принято администрацией Волоколамского района на совещании вечером 6 марта, рассказали «Ведомостям» три участника совещания и анонимно подтвердили чиновник самой администрации и чиновник областного правительства. Соответствующее постановление главы администрации, судя по всему, будет опубликовано утром в среду, знает один из собеседников «Ведомостей».

Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов и сотрудники пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья вчера не ответили на звонки «Ведомостей». Представитель правительства Московской области опроверг информацию о введении чрезвычайной ситуации в Волоколамске.

По словам источников «Ведомостей», чиновники готовы объявить чрезвычайную ситуацию из-за повышенного содержания в воздухе сероводорода и хлора. Жители с прошлого года пытаются доказать, что неправильное обслуживание местного мусорного полигона отравляет воздух и воду. В субботу, 3 марта, они провели в городе массовый митинг, который в итоге и заставил власти перейти к экстренным мерам.

Во вторник, 6 марта, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии Александру Когану немедленно выяснить причину неприятного запаха в районе. Ближе к вечеру Коган встретился с жителями города в здании местной администрации и сообщил, что на полигоне могли произойти выбросы свалочного газа. Пресс-служба министерства по итогам встречи заявила, что причиной выбросов газа могли стать «недостаточная пересыпка полигона и работа тяжелой техники, нарушившей защитный слой полигона». После встречи с жителями около 15 активистов пригласили на закрытое совещание в местную администрацию, где в итоге и было принято решение о введении чрезвычайной ситуации, рассказывают собеседники «Ведомостей».