Власти Волоколамска готовятся объявить в городе чрезвычайную ситуацию
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Власти подмосковского Волоколамска готовы в ближайшее время ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за проблем на мусорном полигоне «Ядрово». Такое принципиальное решение принято администрацией Волоколамского района на совещании вечером 6 марта, рассказали «Ведомостям» три участника совещания и анонимно подтвердили чиновник самой администрации и чиновник областного правительства. Соответствующее постановление главы администрации, судя по всему, будет опубликовано утром в среду, знает один из собеседников «Ведомостей».
Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов и сотрудники пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья вчера не ответили на звонки «Ведомостей». Представитель правительства Московской области опроверг информацию о введении чрезвычайной ситуации в Волоколамске.
По словам источников «Ведомостей», чиновники готовы объявить чрезвычайную ситуацию из-за повышенного содержания в воздухе сероводорода и хлора. Жители с прошлого года пытаются доказать, что неправильное обслуживание местного мусорного полигона отравляет воздух и воду. В субботу, 3 марта, они провели в городе массовый митинг, который в итоге и заставил власти перейти к экстренным мерам.
Во вторник, 6 марта, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии Александру Когану немедленно выяснить причину неприятного запаха в районе. Ближе к вечеру Коган встретился с жителями города в здании местной администрации и сообщил, что на полигоне могли произойти выбросы свалочного газа. Пресс-служба министерства по итогам встречи заявила, что причиной выбросов газа могли стать «недостаточная пересыпка полигона и работа тяжелой техники, нарушившей защитный слой полигона». После встречи с жителями около 15 активистов пригласили на закрытое совещание в местную администрацию, где в итоге и было принято решение о введении чрезвычайной ситуации, рассказывают собеседники «Ведомостей».
«Зловонный запах помойки»
Жители Волоколамска протестуют против нарушений в работе «Ядрово» с апреля прошлого года. Они жалуются на увеличение в городе потока грузовых машин, и, главное, - на неприятный запах. В 2017 г. они провели два митинга, но большого внимания не привлекли. Например, на митинг в октябре пришли всего 150 человек, рассказал «Ведомостям» его организатор, местный активист Артем Любимов. Но в конце года запах свалки резко усилился и начал накрывать весь город, говорит он.
На митинг 3 марта, по подсчетам Любимова, пришло уже 5000 человек. То есть на центральную площадь вышел каждый четвертый житель города. Участники митинга требовали закрыть полигон, ввести чрезвычайную ситуацию и сменить местную администрацию. «В городе практически невозможно дышать, зловонный запах помойки распространяется повсюду, а местная администрация скрывает от жителей реальное положение дел», - объясняет другой местный активист Сергей Гордеев.
Расположенный в нескольких километрах от Волоколамска мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» (назван так по поселку Ядрово в Волоколамском районе) запущен в 2008 г. Местной администрации, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит 25% долей ООО «Ядрово», остальное - московской компании ЦМПТ. В свою очередь, ЦМПТ в равных долях владеют четыре физических лица - Виктор Кошкин, Анна Конопенко, Александр Антонович и Алексей Волошин. ЦМПТ также управляет мусорным полигоном в соседнем Истринском районе.
В июне прошлого года жители Балашихи пожаловались президенту России Владимиру Путину на запах с полигона «Кучино». Свалка была срочно закрыта, но ее рекультивация не завершена до сих пор. В конце 2017 г. в области был зафиксирован выброс сероводорода. МЧС назвала источником выброса то же «Кучино», областные власти эту версию опровергали. В последние несколько месяцев в Подмосковье прошли несколько массовых акций против свалок. Жители протестовали, например, в Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске, Клину. Прежде эти свалки использовали для нужд самих районов, но теперь туда свозится мусор и из Москвы. Жители жалуются на сильный запах и ухудшение экологии. Также они протестуют против планов по строительству в Подмосковье мусоросжигательных заводов.
В феврале 2017 г. в местном сообществе социальной сети «В контакте» были опубликованы ответы МЧС и Роспотребнадзора по итогам проверки экологической ситуации в городе. МЧС тогда зафиксировало превышение в 1,5 раза предельно допустимой концентрации хлора. Роспотребнадзор обнаружил, что местная водопроводная вода содержит в 8 раз больше железа, чем допустимо нормами, а в местном воздухе в 2,5 раза превышена предельно допустимая концентрация сероводорода и в два раза превышена предельно возможная концентрация диоксида азота. Последнее вещество может образовываться при сжигании твердых отходов и очень токсично для человека. Сероводород, хлор и железо опасны для человека в больших дозах.
Что дает режим ЧС
Жители Волоколамска добивались объявления чрезвычайной ситуации, чтобы власти официально признали существующую угрозу здоровью людей, объясняет Любимов: «Тогда, при необходимости, мы сможем добиваться эвакуации хотя бы жителей и детей из близлежащих к полигону поселений, а в крайнем случае – и из самого Волоколамска».
Коган на встрече с жителями пообещал, что министерство незамедлительно приступит к «дегазации» свалки. Также он пообещал прислать в города дополнительные бригады врачей, которые осмотрят детей и окажут им необходимую помощь.
На закрытом совещании Коган уточнил, что введение чрезвычайной ситуации позволяет чиновникам проводить такие работы без конкурса, рассказали «Ведомостям» двое участников совещания. По словам Когана, на «Ядрово» уже работает группа специалистов, снабженных тепловизорами (эти устройства улавливают тепловое изучение), которая должна установить точное место выброса.
Режим чрезвычайной ситуации позволяет местным властям в срочном порядке получать из федерального и регионального бюджетов дополнительное финансирование на закупку медикаментов, обеспечение пострадавших людей временным жильем, питанием, предметами первой необходимости.
По закону при объявлении чрезвычайной ситуации власти определяют систему оповещения жителей об очагах угрозы и могут при этом ограничить их в конституционных правах, указывает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Прежде всего, ограничить передвижение жителей или даже провести принудительную эвакуацию». Но к массовой эвакуации власти почти не прибегают, указывает он и добавляет: при чрезвычайной ситуации публичные мероприятия запрещены, так что митинги жители Волоколамска пока проводить не смогут.
В России власти редко объявляют чрезвычайные ситуации из-за техногенных катастроф. Так, в августе 2017 г. в городе Мирный в течение месяца действовал режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на руднике «Мир», который принадлежит «Алросе». Такие ситуации чаще объявляются из-за природных катаклизмов – наводнений и лесных пожаров.