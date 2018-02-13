«Сотрудничество с Москвой и лично с Сергеем Собяниным – наше преимущество»
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Московской областью Андрей Воробьев руководит почти пять лет. За это время бюджет Подмосковья вырос на треть, а инвестиции в регионе увеличились на 20%. Практически завершена реформа местного самоуправления, в результате которой муниципальные районы преобразовываются в городские округа. Это дает централизацию налоговых поступлений, выравнивает бюджетную обеспеченность и позволяет ввести единые тарифы на ЖКХ и проезд, рассказывает Воробьев. Среди нерешенных проблем он называет вывоз и утилизацию мусора. В прошлом году во время прямой линии с президентом жители Балашихи пожаловались Путину на экологическую обстановку около полигона «Кучино». Полигон моментально был закрыт. В скором будущем свалка будет рекультивирована и на ее месте появится парк, обещает Воробьев. О дальнейшей стратегии развития региона он рассказывает в интервью «Ведомостям».
«Главное достижение – диалог с жителями»
– Вы удовлетворены результатами своей работы губернатором за пять лет?
– Я думаю, главное достижение – это диалог с жителями, который мы выстраивали с первого дня работы в регионе. Второе – формирование команды, которая позволила создать единый регион. Раньше было много разговоров о том, что Московская область – это лоскутное одеяло. Сегодня этого просто больше нет. Мы единый сильный регион, и мы стараемся делать все, чтобы в каждом муниципалитете каждый житель чувствовал перемены. Конечно, за этим идут наши конкретные дела, конкретные программы: развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры.
– Что имеете в виду, когда говорите про лоскутное одеяло?
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Родился в 1970 г. в Красноярске. Окончил Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, Всероссийскую академию внешней торговли, ГУ ВШЭ
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1998генеральный директор ЗАО «Русская рыбная компания»
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2000помощник зампредседателя правительства Сергея Шойгу
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2002член Совета Федерации от Республики Адыгеи
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2003депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия»
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2012назначен врио губернатора Московской области
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2013губернатор Московской области
– Раньше было такое устойчивое выражение: Подмосковье – это удельные княжества, каждое из которых живет по каким-то своим правилам и законам. Порой в муниципалитетах были свои программы, абсолютно не совпадающие с государственными программами, с приоритетами, о которых говорит сегодня президент. И мы, когда пришли, составили государственные муниципальные программы на основании идеологии и указов президента и на основании того огромного количества обращений, которые мы получили от жителей.
– Составить программы и дать указания местным руководителям – полдела. Ведь главы районов в Московской области всегда были сами по себе и не особо подчинялись губернатору.
– Бывало и такое. Но сегодня мы стали единой командой, люди, которые пришли в муниципалитеты, четко понимают приоритеты нашей жизни.
– Вы поменяли всех глав муниципалитетов?
– Многих. Но нужно понимать, что, если мы кого-то поменяли, это не значит, что они были плохие. Это значит, что под новые амбициозные задачи нужны были амбициозные, подготовленные, командные люди.
– А как вы их выбирали?
– Мы их выбирали из нашей областной думы, из лидеров общественного мнения – все они живут на местах. Даже те, кто был нами направлен из других регионов, например, Андрей Дунаев с первого дня живет в Истре. Тот же Радий Хабиров (мэр Красногорска), он целиком и полностью посвятил себя тому, чтобы Красногорск стал лучше.
– Когда вы меняли этих глав, было сопротивление?
– Ну, не без этого, конечно.
– Как с этим боролись? Насколько велика была проблема?
– Я считаю, что по большому счету проблемы противостояния практически не было, за исключением отдельных муниципалитетов. В целом с главами, которые работали долгое время в Подмосковье, мы всегда находили общий язык. Более того, многие из них сейчас являются председателями советов депутатов, например, Ступина, Домодедова, Раменского района. Это опытные люди, на которых я и сегодня опираюсь, которые очень глубоко знают нюансы, сложности муниципальной службы, хозяйствования на земле.
«Мы заставили работать имущество и землю»
– Вы одной из задач называли увеличение бюджета до 1 трлн руб., но прорыва не случилось.
– Случилось! Мы не собирались сделать это за один-два года. Мы увеличили бюджет с 454 млрд до 605 млрд руб. Это больший прирост, учитывая то давление, в котором мы оказались, я бы даже сказал – в определенной экономической блокаде.
– Из-за санкций, вы имеете в виду?
– Из-за санкций, конечно. Мы в эти непростые годы смогли создать предпосылки для привлечения отечественных и иностранных инвесторов. За 2017 г. доходы бюджета Московской области увеличились на 41,3 млрд руб., именно это позволит нам оказать внимание тем, кто нуждается в нашей помощи. Жителям старше 70 лет мы выплатим по 5000 руб. единовременно. Это почти 700 000 человек – для этого в бюджете заложим 3,4 млрд руб. Если мы будем успешно работать каждый год, то будем выплачивать каждый год.
– Выплатите перед выборами, до 18 марта?
– Это будет после 18 марта – до 1 июля. Если говорить про другие достижения – есть хорошие результаты по исполнению указов президента в части здравоохранения. Например, по снижению смертности от сосудистых заболеваний, младенческой смертности. Еще недавно младенческая смертность в регионе была 7,4 на 1000 родившихся, сейчас – 4,1. Благодаря поддержке федерального центра в прошлом году мы открыли пять центров материнства и детства. В прошлом году отремонтировали 270 поликлиник и стационаров, в этом – планируем больше 150. Удалось почти на 40% снизить число погибших в ДТП на дорогах (было более 1700, стало 1053) за счет организации движения, установки разделительных барьеров и других мер. Также благодаря поддержке президента мы построили 22 путепровода через наиболее напряженные железнодорожные переезды. Еще один важный результат – комплексная система благоустройства: в Подмосковье 13 000 дворов, мы каждый год благоустраиваем 10%; из 150 000 подъездов отремонтировали уже порядка 39 000.
И конечно, ключ к успеху – это инвестиции. В 2012 г. объем инвестиций в экономику области был 517 млрд руб., в 2017 г. – 630 млрд. То есть динамика положительная.
– Но не в разы.
– Когда высокая база, то в разы ничего не растет – Московская область традиционно занимала лидирующие позиции в экономике. Когда ты находишься на самом дне, ты можешь вырасти в 2 или 3 раза. Вы спросили про триллион. Эту цель никто не отменял, наша задача – достичь ее в следующие пять лет.
– То есть рассчитываете и следующие пять лет работать губернатором?
– Да.
– Какие отрасли растут, какие падают?
– Вы знаете, что наша экономика диверсифицирована – у нас нет нефти и газа. Торговля, промышленность, обрабатывающие производства дают хорошую прибавку. Мы заставили работать имущество и землю, здесь видим каждый год определенную прибавку к бюджету.
– Что имеете в виду?
– Раньше владельцы земли могли не платить, если не использовали их по назначению. Сейчас это не пройдет – они платят не льготные 0,3% от кадастра, а повышенные налоги. А если сельхозугодья простаивают больше трех лет, то предусмотрена возможность их изъятия. Первый прецедент уже есть: в Дмитровском районе по решению суда изъят участок в 10 га и затем продан на торгах; еще по трем участкам идут дела в разных судебных инстанциях. Продолжаем выявлять и помогать ставить на учет и регистрировать права собственности – в 2017 г. дополнительно 189 000 частных домов, это даст дополнительно 700 млн руб. в бюджеты муниципалитетов.
– В области строятся заводы Mercedes, японской Hino. Недавно вы предложили построить в Подмосковье свой завод еще и BMW. Заинтересовались ли они этим предложением?
– Мы работаем и с другими концернами и рады будем, если и BMW примет решение. Конкуренция, но попытка не пытка, мы предлагаем свои условия.
– А шансы какие?
– Шансы у нас хорошие. Приятно, что ряд серьезных концернов проявляет интерес к региону. Но такие проекты любят тишину.
– Что вы можете предложить им отличного от других регионов?
– Мы предоставляем сегодня инвесторам уникальные условия: готовим территории, субсидируем разные направления, в ручном режиме сопровождаем стратегические проекты. Это позволяет нам каждый год открывать по 50–55 новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Мы благодарны президенту, что снят мораторий на создание свободных экономических зон.
– Это для вас реально работающая история?
– Абсолютно! 100%. Например, у нас сейчас вьетнамский инвестор готов вложить еще порядка $100 млн под молокоперерабатывающий завод. Но они поставили условие – должна быть свободная экономическая зона. Экспортно ориентированная, для того чтобы везти продукцию в другие страны.
– Как решаете проблему с нехваткой молока?
– Проблемы с молоком решаем с помощью привлечения инвестиций в сельское хозяйство. Инвесторы вкладываются в новую инфраструктуру, в увеличение поголовья. Очень важно, что среди них есть зарубежные партнеры, которые видят перспективы развития молочной отрасли в Подмосковье. Вы знаете, что в свое время, до 1990 г., наша область производила 2 млн т молока в год. Задача – к 2021 г. выйти на 1 млн т: в 2018 г. будет около 700 000 т, сейчас – 64 000.
– Правда ли, что «Агрокультура групп», которая строит крупнейший тепличный комплекс в Подмосковье, принадлежит вашему брату Максиму?
– Не ищите черную кошку там, где ее нет. У моего брата нет бизнеса в Московской области.
«В Подмосковье концентрируется 25% мусора всей страны»
– Какие проблемы остаются острыми в регионе?
– Первая – это нехватка врачей. Мы объявили рекрутинг – каждый глава отвечает за привлечение терапевтов и педиатров. В 2016 г. привлекли 1824 врача. В 2017 г. – 822. Но все равно дефицит есть – около 1000 человек.
– Как вы их находите?
– Заключаем прямые целевые контракты с вузами. Ищем в других регионах, повышаем заработную плату, средняя зарплата врача сегодня около 80 000 руб. Главы дают привлеченным врачам служебное жилье или выплачивают компенсацию коммерческого найма в размере от 5000 до 20 000 руб. ежемесячно. Также есть механизм социальной ипотеки, где человек платит только 30%, остальное компенсирует область. В 2017 г. таким механизмом воспользовались 305 врачей.
Еще один острый вопрос – решение проблемы с мусором. Только после поддержки президента мы смогли начать закрывать полигоны, немало времени ушло на проектирование рекультивации полигонов. Приняты законодательные и правительственные акты, которые позволят нам создать современную систему утилизации мусора, которая существует в самых передовых странах и городах.
– Почему без президента нельзя было то же «Кучино» закрыть?
– Во всем мире решение проблемы утилизации мусора – вопрос государственный. Недооценивать сложность решения этой проблемы – большая ошибка. До 1 ноября 2016 г. все полномочия по контролю, надзору, открытию, продлению времени работы полигонов находились в ведении Росприроднадзора. И никакой губернатор в нашей стране не мог администрировать вопрос мусора. Полигоны смердели, не соблюдались технологии, высота была уже выше 60 м в том же «Царево». Ведь в Подмосковье концентрируется 25% мусора всей страны.
Сейчас такие полномочия из регионов страны есть только у Подмосковья. При первой же встрече с президентом я попросил его оказать содействие. Владимир Владимирович дал поручение закрыть полигоны, которые просто не имели права работать. На сегодня мы закрыли 24.
– Какая в целом стратегия у области по обращению с мусором, что дальше будете делать? Складывается ощущение, что тема подвисла и ничего не происходит.
– Мы как раз сейчас занимаемся созданием цивилизованной системы утилизации мусора. Это вопрос многоуровневый. Во-первых, это рекультивация закрытых полигонов и модернизация действующих. Во-вторых, внедрение системы раздельного сбора мусора. Это мировая практика. Она необходима, чтобы серьезно сократить объем захоронения отходов. И в Японии, и в Финляндии, и во всей Европе – везде существует государственная программа, которая предполагает раздельный сбор мусора и затем его строгую – по нормативам – утилизацию. И наконец, в-третьих, это строительство четырех мусоросжигательных заводов.
– Что будет с остальными закрытыми полигонами?
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