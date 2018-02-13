«Сотрудничество с Москвой и лично с Сергеем Собяниным – наше преимущество»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказывает об отношениях с мэром Москвы, о том, что станет с мусорными полигонами и зачем он поменял глав муниципалитетов

Статья опубликована в № 4508 от 14.02.2018 под заголовком: Андрей Воробьев: Между регионами-соседями всегда есть противоречия

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев Максим Стулов / Ведомости

Московской областью Андрей Воробьев руководит почти пять лет. За это время бюджет Подмосковья вырос на треть, а инвестиции в регионе увеличились на 20%. Практически завершена реформа местного самоуправления, в результате которой муниципальные районы преобразовываются в городские округа. Это дает централизацию налоговых поступлений, выравнивает бюджетную обеспеченность и позволяет ввести единые тарифы на ЖКХ и проезд, рассказывает Воробьев. Среди нерешенных проблем он называет вывоз и утилизацию мусора. В прошлом году во время прямой линии с президентом жители Балашихи пожаловались Путину на экологическую обстановку около полигона «Кучино». Полигон моментально был закрыт. В скором будущем свалка будет рекультивирована и на ее месте появится парк, обещает Воробьев. О дальнейшей стратегии развития региона он рассказывает в интервью «Ведомостям».

«Главное достижение – диалог с жителями»

– Вы удовлетворены результатами своей работы губернатором за пять лет?

– Я думаю, главное достижение – это диалог с жителями, который мы выстраивали с первого дня работы в регионе. Второе – формирование команды, которая позволила создать единый регион. Раньше было много разговоров о том, что Московская область – это лоскутное одеяло. Сегодня этого просто больше нет. Мы единый сильный регион, и мы стараемся делать все, чтобы в каждом муниципалитете каждый житель чувствовал перемены. Конечно, за этим идут наши конкретные дела, конкретные программы: развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры.

– Что имеете в виду, когда говорите про лоскутное одеяло?

Андрей Воробьев Губернатор Московской области Родился в 1970 г. в Красноярске. Окончил Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, Всероссийскую академию внешней торговли, ГУ ВШЭ

1998 генеральный директор ЗАО «Русская рыбная компания»

2000 помощник зампредседателя правительства Сергея Шойгу

2002 член Совета Федерации от Республики Адыгеи

2003 депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия»

2012 назначен врио губернатора Московской области

2013 губернатор Московской области

– Раньше было такое устойчивое выражение: Подмосковье – это удельные княжества, каждое из которых живет по каким-то своим правилам и законам. Порой в муниципалитетах были свои программы, абсолютно не совпадающие с государственными программами, с приоритетами, о которых говорит сегодня президент. И мы, когда пришли, составили государственные муниципальные программы на основании идеологии и указов президента и на основании того огромного количества обращений, которые мы получили от жителей.

– Составить программы и дать указания местным руководителям – полдела. Ведь главы районов в Московской области всегда были сами по себе и не особо подчинялись губернатору.

– Бывало и такое. Но сегодня мы стали единой командой, люди, которые пришли в муниципалитеты, четко понимают приоритеты нашей жизни.

– Вы поменяли всех глав муниципалитетов?

– Многих. Но нужно понимать, что, если мы кого-то поменяли, это не значит, что они были плохие. Это значит, что под новые амбициозные задачи нужны были амбициозные, подготовленные, командные люди.

– А как вы их выбирали?

– Мы их выбирали из нашей областной думы, из лидеров общественного мнения – все они живут на местах. Даже те, кто был нами направлен из других регионов, например, Андрей Дунаев с первого дня живет в Истре. Тот же Радий Хабиров (мэр Красногорска), он целиком и полностью посвятил себя тому, чтобы Красногорск стал лучше.

– Когда вы меняли этих глав, было сопротивление?

– Ну, не без этого, конечно.

– Как с этим боролись? Насколько велика была проблема?

– Я считаю, что по большому счету проблемы противостояния практически не было, за исключением отдельных муниципалитетов. В целом с главами, которые работали долгое время в Подмосковье, мы всегда находили общий язык. Более того, многие из них сейчас являются председателями советов депутатов, например, Ступина, Домодедова, Раменского района. Это опытные люди, на которых я и сегодня опираюсь, которые очень глубоко знают нюансы, сложности муниципальной службы, хозяйствования на земле.

«Мы заставили работать имущество и землю»

– Вы одной из задач называли увеличение бюджета до 1 трлн руб., но прорыва не случилось.

– Случилось! Мы не собирались сделать это за один-два года. Мы увеличили бюджет с 454 млрд до 605 млрд руб. Это больший прирост, учитывая то давление, в котором мы оказались, я бы даже сказал – в определенной экономической блокаде.

– Из-за санкций, вы имеете в виду?

– Из-за санкций, конечно. Мы в эти непростые годы смогли создать предпосылки для привлечения отечественных и иностранных инвесторов. За 2017 г. доходы бюджета Московской области увеличились на 41,3 млрд руб., именно это позволит нам оказать внимание тем, кто нуждается в нашей помощи. Жителям старше 70 лет мы выплатим по 5000 руб. единовременно. Это почти 700 000 человек – для этого в бюджете заложим 3,4 млрд руб. Если мы будем успешно работать каждый год, то будем выплачивать каждый год.

– Выплатите перед выборами, до 18 марта?

– Это будет после 18 марта – до 1 июля. Если говорить про другие достижения – есть хорошие результаты по исполнению указов президента в части здравоохранения. Например, по снижению смертности от сосудистых заболеваний, младенческой смертности. Еще недавно младенческая смертность в регионе была 7,4 на 1000 родившихся, сейчас – 4,1. Благодаря поддержке федерального центра в прошлом году мы открыли пять центров материнства и детства. В прошлом году отремонтировали 270 поликлиник и стационаров, в этом – планируем больше 150. Удалось почти на 40% снизить число погибших в ДТП на дорогах (было более 1700, стало 1053) за счет организации движения, установки разделительных барьеров и других мер. Также благодаря поддержке президента мы построили 22 путепровода через наиболее напряженные железнодорожные переезды. Еще один важный результат – комплексная система благоустройства: в Подмосковье 13 000 дворов, мы каждый год благоустраиваем 10%; из 150 000 подъездов отремонтировали уже порядка 39 000.

И конечно, ключ к успеху – это инвестиции. В 2012 г. объем инвестиций в экономику области был 517 млрд руб., в 2017 г. – 630 млрд. То есть динамика положительная.

– Но не в разы.

– Когда высокая база, то в разы ничего не растет – Московская область традиционно занимала лидирующие позиции в экономике. Когда ты находишься на самом дне, ты можешь вырасти в 2 или 3 раза. Вы спросили про триллион. Эту цель никто не отменял, наша задача – достичь ее в следующие пять лет.

– То есть рассчитываете и следующие пять лет работать губернатором?

– Да.

– Какие отрасли растут, какие падают?

– Вы знаете, что наша экономика диверсифицирована – у нас нет нефти и газа. Торговля, промышленность, обрабатывающие производства дают хорошую прибавку. Мы заставили работать имущество и землю, здесь видим каждый год определенную прибавку к бюджету.

– Что имеете в виду?

– Раньше владельцы земли могли не платить, если не использовали их по назначению. Сейчас это не пройдет – они платят не льготные 0,3% от кадастра, а повышенные налоги. А если сельхозугодья простаивают больше трех лет, то предусмотрена возможность их изъятия. Первый прецедент уже есть: в Дмитровском районе по решению суда изъят участок в 10 га и затем продан на торгах; еще по трем участкам идут дела в разных судебных инстанциях. Продолжаем выявлять и помогать ставить на учет и регистрировать права собственности – в 2017 г. дополнительно 189 000 частных домов, это даст дополнительно 700 млн руб. в бюджеты муниципалитетов.

– В области строятся заводы Mercedes, японской Hino. Недавно вы предложили построить в Подмосковье свой завод еще и BMW. Заинтересовались ли они этим предложением?

– Мы работаем и с другими концернами и рады будем, если и BMW примет решение. Конкуренция, но попытка не пытка, мы предлагаем свои условия.

– А шансы какие?

– Шансы у нас хорошие. Приятно, что ряд серьезных концернов проявляет интерес к региону. Но такие проекты любят тишину.

– Что вы можете предложить им отличного от других регионов?

– Мы предоставляем сегодня инвесторам уникальные условия: готовим территории, субсидируем разные направления, в ручном режиме сопровождаем стратегические проекты. Это позволяет нам каждый год открывать по 50–55 новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Мы благодарны президенту, что снят мораторий на создание свободных экономических зон.

– Это для вас реально работающая история?

– Абсолютно! 100%. Например, у нас сейчас вьетнамский инвестор готов вложить еще порядка $100 млн под молокоперерабатывающий завод. Но они поставили условие – должна быть свободная экономическая зона. Экспортно ориентированная, для того чтобы везти продукцию в другие страны.

– Как решаете проблему с нехваткой молока?

– Проблемы с молоком решаем с помощью привлечения инвестиций в сельское хозяйство. Инвесторы вкладываются в новую инфраструктуру, в увеличение поголовья. Очень важно, что среди них есть зарубежные партнеры, которые видят перспективы развития молочной отрасли в Подмосковье. Вы знаете, что в свое время, до 1990 г., наша область производила 2 млн т молока в год. Задача – к 2021 г. выйти на 1 млн т: в 2018 г. будет около 700 000 т, сейчас – 64 000.

– Правда ли, что «Агрокультура групп», которая строит крупнейший тепличный комплекс в Подмосковье, принадлежит вашему брату Максиму?

– Не ищите черную кошку там, где ее нет. У моего брата нет бизнеса в Московской области.

«В Подмосковье концентрируется 25% мусора всей страны»

– Какие проблемы остаются острыми в регионе?

– Первая – это нехватка врачей. Мы объявили рекрутинг – каждый глава отвечает за привлечение терапевтов и педиатров. В 2016 г. привлекли 1824 врача. В 2017 г. – 822. Но все равно дефицит есть – около 1000 человек.

– Как вы их находите?

– Заключаем прямые целевые контракты с вузами. Ищем в других регионах, повышаем заработную плату, средняя зарплата врача сегодня около 80 000 руб. Главы дают привлеченным врачам служебное жилье или выплачивают компенсацию коммерческого найма в размере от 5000 до 20 000 руб. ежемесячно. Также есть механизм социальной ипотеки, где человек платит только 30%, остальное компенсирует область. В 2017 г. таким механизмом воспользовались 305 врачей.

Еще один острый вопрос – решение проблемы с мусором. Только после поддержки президента мы смогли начать закрывать полигоны, немало времени ушло на проектирование рекультивации полигонов. Приняты законодательные и правительственные акты, которые позволят нам создать современную систему утилизации мусора, которая существует в самых передовых странах и городах.

– Почему без президента нельзя было то же «Кучино» закрыть?

– Во всем мире решение проблемы утилизации мусора – вопрос государственный. Недооценивать сложность решения этой проблемы – большая ошибка. До 1 ноября 2016 г. все полномочия по контролю, надзору, открытию, продлению времени работы полигонов находились в ведении Росприроднадзора. И никакой губернатор в нашей стране не мог администрировать вопрос мусора. Полигоны смердели, не соблюдались технологии, высота была уже выше 60 м в том же «Царево». Ведь в Подмосковье концентрируется 25% мусора всей страны.

Сейчас такие полномочия из регионов страны есть только у Подмосковья. При первой же встрече с президентом я попросил его оказать содействие. Владимир Владимирович дал поручение закрыть полигоны, которые просто не имели права работать. На сегодня мы закрыли 24.

– Какая в целом стратегия у области по обращению с мусором, что дальше будете делать? Складывается ощущение, что тема подвисла и ничего не происходит.

– Мы как раз сейчас занимаемся созданием цивилизованной системы утилизации мусора. Это вопрос многоуровневый. Во-первых, это рекультивация закрытых полигонов и модернизация действующих. Во-вторых, внедрение системы раздельного сбора мусора. Это мировая практика. Она необходима, чтобы серьезно сократить объем захоронения отходов. И в Японии, и в Финляндии, и во всей Европе – везде существует государственная программа, которая предполагает раздельный сбор мусора и затем его строгую – по нормативам – утилизацию. И наконец, в-третьих, это строительство четырех мусоросжигательных заводов.

– Что будет с остальными закрытыми полигонами?

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