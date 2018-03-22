Мусорный кризис: что случилось в подмосковном Волоколамске

В среду, 21 марта, школьники подмосковного города Волоколамск пожаловались на недомогания во время уроков, головную боль и тошноту. В школе им вызвали скорую помощь. В результате в центральную больницу Волоколамска в среду были доставлены 57 детей, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Около 20-30 отвезли на машинах скорой помощи, остальных в больницу отвезли сами родители на дообследование, рассказывали «Ведомостям» несколько жителей Волоколамска.

Школа находится приблизительно в 3,5-4 км от мусорного полигона «Ядрово», жители Волоколамска уже больше месяца активно протестуют, требуя закрыть этот полигон.

В среду детям стало плохо именно от запахов с полигона «Ядрово», сообщил «Ведомостям» мэр города Петр Лазарев. По его словам, за медицинской помощью обращаются и взрослые, но точных данных о числе пострадавших нет, так как врачи такие данных не раскрывают даже властям. «Ночью и утром в городе стоял ужасный запах, из-за которого невозможно было дышать. После введенного режима ЧС на полигоне жителям должны ежедневно предоставлять данные по состоянию воздуха, но объективных и точных данных никто не получает», – рассказал Лазарев.

После того, как детей доставили в больницу, к ней начали приезжать местные жители. В течение нескольких часов на на площади собралось около 200 человек, рассказывал «Ведомостям» житель города Олег Якимов. Жители требовали, чтобы врачи назвали диагноз, с которым доставили школьников, но врачи так этого и не сделали. Не назвали они и точное количество детей, поступивших в больницу, говорил Лазарев.

В СМИ информация о пострадавших детях тоже была весьма противоречивая. Представитель школы настаивал, что на скорой увезли всего четырех детей, писали «РИА Новости», но по словам местных жителей, в больницу доставили от 20 до 30 человек. Лишь позднее министерство здравоохранения назвало точную цифру: в больницу доставили 57 детей. Также минздрав пообещал разобраться в причинах недуга детей: в Волоколамск отправили аллергологов и токсикологов, а главный педиатр находится в волоколамской больнице, сказал глава министерства Дмитрий Марков.

Власти успокаивали жителей Волоколамска, как могли. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что держит ситуацию под личным контролем, и через две недели полигон должен быть закрыт. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что президенту известно о событиях в Волоколамске и о массовой госпитализации детей. Генпрокуратура России поручила прокурору Подмосковья Алексею Захарову проверить сообщения об отравлениях выбросами свалочного газа граждан в Волоколамске.

Как Собчак уговорила Воробьева выйти к толпе

Буквально через несколько часов после того, как дети попали в больницу, в Волоколамск приехала политик Ксения Собчак. Это был уже второй ее визит в Волоколамск за последний месяц – до этого она выступала на митинге рядом с самим полигоном «Ядрово» 10 марта. Тогда у полигона собрались около 5000 местных жителей.

Собчак поговорила с жителями и встретилась в больнице детьми. «Я поговорила с детьми, которые сейчас находятся в больнице, с разрешения их родителей, – сказала Собчак. – Детям, действительно, стало плохо во время занятий. Сейчас сюда направлены врачи из области». Она заверила, что главврач больницы пообещал взять кровь у всех пострадавших, детей и взрослых и направить ее в областную лабораторию на обследование.

Результаты токсикологического анализа будут готовы только в пятницу, сказала Собчак, стараясь успокоить жителей, которые хотели получить ответы немедленно. «Я сейчас нахожусь тоже в определенном состоянии и делала токсикологию после последней поездки в «Ядрово», – сказала Собчак. – Любой человек, который делал токсикологию, знает, что это не быстрый процесс».

Собчак удалось уговорить Воробьева приехать к больнице, поговорить с жителями. К тому моменту губернатор тоже приехал в Волоколамск и находился на свалке в «Ядрово» вместе с главой администрации Волоколамского района Евгением Гавриловым. «Я настояла на том, чтобы он приехал сюда [к больнице Волоколамска], чтобы поговорить с людьми», – рассказала Собчак.

За что губернатора закидали снежками

Когда к больнице приехал губернатор Московской области, на площади у больницы собралось уже более 1000 человек. Впрочем, поговорить с жителями ему так и не удалось. Губернатора сразу же окружила толпа. Жители требовали закрыть свалку, а Воробьева оставить свой пост. Они скандировали «в отставку!» и «позор!». Также они требовали отправить в отставку Гаврилова. В толпе Воробьев провел минут 10-15, после чего направился в больницу.

Там он сделал несколько заявлений. «Интерфакс» со ссылкой на губернатора сообщил, что из Волоколамска планируется вывезти детей из-за ситуации с полигоном «Ядрово». Представитель правительства Московской области пояснил «Ведомостям», что речь идет не об эвакуации, а о том, чтобы отправить детей на отдых. «Отправим или на каникулы, или в места отдыха максимальное количество детей, – сказал он. – Должно быть совещание, на котором примут такое решение».

Пока Воробьев был в больнице, приехал наряд полиции и несколько больших автобусов. Под их прикрытием Воробьев и покинул территорию больницы, отказавшись от повторного общения с жителями. Они кричали ему «позор!» и кидались снежками. После того, как губернатор уехал, часть протестующих направилась к полигону «Ядрово» и попыталась перекрыть дорогу для проезда мусорных фур. Но сотрудники правоохранительных органов отогнали жителей от полигона, освобождая место для проезда мусоровозов.

Почему протестуют жители Волоколамска

Полигон «Ядрово» расположен в нескольких километрах от Волоколамска, он запущен в 1976 г. и назван так по расположенному рядом поселку Ядрово. Жители Волоколамска почти год протестуют против нарушений в работе «Ядрово». Они жалуются на увеличение в городе потока грузовых машин и главное – на неприятный запах.

Проверки чиновников показали, что на полигоне из-за нарушений правил его эксплуатации неоднократно проходил выброс свалочных газов. В результате в воздухе на территории Волоколамского района выявлено повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ.

3 марта в городе прошел митинг на центральной площади Волоколамска. Жители требовали закрыть полигон, ввести чрезвычайную ситуацию и сменить местную администрацию. По подсчетам одного из организаторов мероприятия, Артема Любимова, на митинг пришло 5000 человек, т. е. каждый четвертый житель города.

Через несколько дней, 6 марта администрация Волоколамского района приняла решение ввести режим чрезвычайной ситуации на полигоне, а не в самом районе, как требовали этого на митинге люди.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган на встрече с жителями Волоколамска 6 марта обещал, что министерство незамедлительно приступит к «дегазации» свалки и пришлет в город дополнительные бригады врачей, которые осмотрят детей и окажут им необходимую помощь. Через некоторое время компания ООО «Ядрово» заключила договор с голландской компанией Multriwell, которая будет заниматься дегазацией полигона без каких-либо конкурсных процедур. Работы по монтажу систему дегазации начнутся через две недели, сказал в среду Коган.

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