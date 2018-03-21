Политика / Социальная политика

Губернатора Московской области Андрея Воробьева встретили криками «позор!»

Жители Волоколамска протестуют против свалки «Ядрово»

21.03.18
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