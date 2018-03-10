Ксения Собчак выступила на митинге против свалки в Волоколамске

Ксения Собчак во время акции протеста у полигона "Ядрово" Сергей Фадеичев / ТАСС

Кандидат в президенты Ксения Собак выступила на митинге рядом с мусорным полигоном твердых бытовых отходов (ТБО) «Ядрово», расположенным в нескольких километрах от подмосковного города Волоколамск.

По оценке одного из активистов Артема Любимова, на встречу с Собчак приехали от 4000 до 5000 человек. Акция была согласована, отметил он. При этом перед приездом Собчак власти Волоколамска закрыли полигон «Ядрово» для привоза мусора. Во время выступления перед жителями Собчак потребовала прекратить завозить мусор на полигон, а также отправить в отставку местное муниципальное руководство и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Местные жители уже на протяжении нескольких дней бастуют против свалки ТБО «Ядрово». Они пытаются перекрыть дорогу едущим на свалку грузовикам, рассказывают «Ведомостям» участники акции. Жители требуют прекратить свозить мусор под Волоколамск, закрыть полигон, отказаться от строительства нового полигона и мусоросжигательного завода. Такие акции состоялись 8 и 9 марта у въезда на полигон «Ядрово». От 50 до 80 местных жителей пытались перекрыть дорогу на въезд к полигону, чтобы туда не смогли проехать мусоровозы. Но протестующих разгоняли сотрудники полиции. В четверг были задержаны девять человек, говорил «Ведомостям» представитель ОВД Волоколамска. Среди задержанных есть пожилые люди, которые громко протестовали против действий властей, говорили «Ведомостям» сами участники акции. В пятницу было задержано еще несколько человек.

Вечером вторника, 6 марта, власти Волоколамского района установили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в границах полигона твердых бытовых отходов «Ядрово». Местные жители недовольны таким решением – они требовали ввести режим ЧС на территории всего Волоколамского района. На полигоне из-за нарушений правил его эксплуатации неоднократно проходил выброс свалочных газов, из-за чего в воздухе на территории Волоколамского района выявлено повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ, говорится в постановлении. Проверки выявили превышение в воздухе хлора, сероводорода и оксида азота.

Полигон «Ядрово» расположен в нескольких километрах от Волоколамска и работает с 1979 г. Жители Волоколамска почти год протестуют против нарушений в работе «Ядрово». Они жалуются на увеличение в городе потока грузовых машин и главное – на неприятный запах. Жители 3 марта провели митинг на центральной площади Волоколамска, они требовали закрыть полигон, ввести чрезвычайную ситуацию и сменить местную администрацию. По подсчетам одного из организаторов мероприятия Артема Любимова, на митинг пришли 5000 человек, т. е. каждый четвертый житель города.

10 марта Воробьев провел селекторное совещание с подмосковным министерством экологии и природопользования и главой Волоколамского района Евгением Гавриловым, говорится в сообщении, поступившем от министерства. Губернатор поставил задачу до 15-ого июня решить проблему с неприятным запахом с полигона «Ядрово», сообщает ведомство.