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Жители Волоколамска скандировали «в отставку» на встрече с губернатором Воробьевым

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду осмотрел мусорный полигон «Ядрово» и приехал к больнице Волоколамска, куда накануне были доставлены 57 детей с подозрением на отравление.

Его сразу же окружила толпа людей - к приезду губернатора более 100 человек собрались у больницы. Пообщаться с местными жителями Воробьев толком не смог: люди кричали, требовали закрыть свалку и требовали его оставить свой пост, они скандировали «в отставку!». Также они требовали отправить в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.

Воробьев около 10-15 минут провел в толпе, потом прошел в больницу.

Ранее его уговорила приехать к больнице политик Ксения Собчак, которая также приезжала в больницу, чтобы пообщаться с пострадавшими детьми. На встрече с жителями она сказала, что ей перезвонил губернатор Московской области Андрей Воробьев и сказал, что также приехал в Волоколамск и находится на свалке в «Ядрово». «Я настояла на том, чтобы он приехал сюда [к больнице Волоколамска], чтобы поговорить с людьми», - сообщила Собчак.