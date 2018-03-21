Правительство Московской области опровергло эвакуацию детей из Волоколамска

В среду в больницу Волоколамска были доставлены 57 детей, сообщал ранее Минздрав Московской области Михаил Почуев / ТАСС

Детей из Волоколамска, где накануне произошел крупный выброс свалочного газа с близлежащего полигона, не эвакуируют, а отправят на отдых – возможно, во время каникул. Об этом сегодня сказал «Ведомостям» представитель правительства Московской области. Об эвакуации речи не идет, подчеркнул он. «Отправим или на каникулы, или в места отдыха максимальное количество детей, – сказал он. – Должно быть совещание, на котором примут такое решение».

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщил, что из Волоколамска планируется вывезти детей из-за ситуации с полигоном «Ядрово». «Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы детей отправить (из города – прим. «Интерфакса»). Для этого я сюда и приехал», – сказал Воробьев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей. Сейчас с главным врачом и специалистами из МОНИКИ [Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. Владимирского] прислали специальную бригаду, посмотрим, и врачи сделают заключение, дадут рекомендации, которым мы будем следовать», – приводится цитата Воробьева на канале в Telegram «Андрей Воробьев Live».

В среду в больницу Волоколамска были доставлены 57 детей, сообщал ранее минздрав Московской области. Мэр Волоколамска Петр Лазарев говорил «Ведомостям», что в больницу доставили около 20 детей, им стало плохо от запахов с полигона «Ядрово». По словам Лазарева, за медицинской помощью обращаются и взрослые, но точных данных о числе пострадавших нет – врачи «таких данных не предоставляют даже властям города. Ночью и утром в городе стоял ужасный запах, из-за которого невозможно было дышать».

К больнице приезжала политик Ксения Собчак, которая также посетила больницу, чтобы пообщаться с пострадавшими детьми. Она сказала жителям, что уговорила Воробьева приехать к больнице и поговорить с жителями Волоколамска.

Когда губернатор приехал к больнице, его сразу же окружила толпа людей – к приезду губернатора более 100 человек собрались у больницы. Пообщаться с местными жителями Воробьев толком не смог: люди кричали, требовали закрыть свалку и требовали его оставить свой пост, они скандировали: «В отставку!»

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