Школьники пострадали в Волоколамске из-за выброса газа на свалке «Ядрово»

Более 200 человек собрались у больницы и требуют ввести режим ЧС в школах и детских садах

Учеников волоколамской школы № 2 увезли в больницу на «скорой помощи», сообщило ранее «РИА Новости» со ссылкой на директора школы Ирину Дмитриенко Михаил Почуев/ТАСС

В подмосковном Волоколамске в больницу доставили около 20 детей, им стало плохо от запахов с полигона «Ядрово», сообщил «Ведомостям» мэр города Петр Лазарев. По его словам, за медицинской помощью обращаются и взрослые, но точных данных о числе пострадавших нет – врачи «таких данных не предоставляют даже властям города». «Ночью и утром в городе стоял ужасный запах, из-за которого невозможно было дышать. После введенного режима ЧС на полигоне жителям должны ежедневно предоставлять данные по состоянию воздуха, но объективных и точных данных никто не получает», – рассказал Лазарев.

Минздрав Подмосковья позднее сообщил, что в больницу Волоколамска доставили 57 детей, из них пятеро госпитализированы: один - из-за сопутствующего заболевания, четыре человека - по просьбам родителей. Остальные отпущены домой. Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков указал, что клинические симптомы детей, по предварительным данным, не связаны с концентрацией в воздухе вредных веществ. Областной Минздрав проведет детальные анализы.

Позднее в среду Генпрокуратура поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений людей в Волоколамске. Контролировать ход проверки будет центральный аппарат ведомства, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной

Иск подан По информации РБК, восемь жителей Волоколамска 16 марта подали иск на владельцев свалки «Ядрово». Истцы требуют закрыть мусорный полигон, указывая, что его работа нарушает их конституционные права. Статья 42 Конституции гласит: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».

Учеников волоколамской школы № 2 увезли в больницу на «скорой помощи», сообщило ранее «РИА Новости» со ссылкой на директора школы Ирину Дмитриенко. «Четверых увезли по "скорой", но, насколько я знаю, никого не госпитализировали, отправили после осмотра домой», – сказала Дмитриенко.

Сначала сообщалось, что от 20 до 40 школьников пострадали из-за распыления газового баллончика. Однако, по словам Дмитриенко, прибывшие в школу медики назвали причиной недомогания детей выброс с мусорного полигона.

С утра в Волоколамске стоит особенно неприятный запах, некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой, рассказали «Интерфаксу» местные жители. «Только на моих глазах из школы увезли восемь детей на "скорой", дети жаловались на головную боль и тошноту, врачи при осмотре детей не ставили никаких диагнозов», – сказал «Ведомостям» житель Волоколамска юрист Олег Акимов. Остальных детей родители забрали из школ и детских садов, говорит он, точные диагнозы врачи не сообщали.

На момент написания материала у здания центральной районной больницы Волоколамска собралось более 200 человек. Жители требуют, чтобы врачи предоставили им диагнозы и объяснили, почему дети себя плохо чувствуют, говорит Акимов. Также жители требуют ввести режим чрезвычайной ситуации в школах и детских садах.

В местной администрации агентству сообщили, что на полигоне «Ядрово» в ночь на 21 марта произошел выброс свалочного газа, его источник выявлен и ликвидирован. Школы и детские сады Волоколамска работают в штатном режиме, однако родители могут оставить детей дома, пропуски отмечаться не будут, заверил собеседник агентства.

Информацию о сильном выбросе сероводорода на свалке «Ядрово» агентству ТАСС подтвердили в экстренных службах: в городе госпитализированы 23 школьника с признаками отравления.

Максим Блинов / РИА Новости

В официальном сообщении ГУ МЧС по Подмосковью на 10.00 мск говорится, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в Волоколамском районе не зафиксировано, угрозы для жителей города не выявлено.

В управлении образования Волоколамского района не подтверждают информацию о десятках пострадавших. «Никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали "скорую», – сказала замначальника управления Екатерина Волкова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не располагает точной информацией о происходящем в Волоколамске. По его словам, президента информируют о тех мерах, которые принимаются на полигоне «Ядрово». «И президент неоднократно имел контакты с руководством Москвы и Подмосковья и получал доклады относительно планов по расшивке этих проблем», – сказал Песков. – Эти планы очень сложные и не могут быть решены в одночасье.

Полигон «Ядрово» работает с 1979 г., он расположен в нескольких километрах от Волоколамска. Обострение ситуации произошло после того, как по распоряжению президента Путина был закрыт крупнейший в регионе мусорный полигон в Балашихе. Жители города протестуют против нарушений в работе «Ядрово», жалуются на увеличившийся поток грузовых машин с отходами и главное – на неприятный запах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу до 15 июня решить эту проблему. Местные жители требуют прекратить свозить мусор под Волоколамск, закрыть полигон, отказаться от строительства нового полигона и мусоросжигательного завода.

Власти Волоколамского района установили режим чрезвычайной ситуации в границах полигона «Ядрово» еще 6 марта. Местные жители недовольны таким решением – они требовали ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всего Волоколамского района. На полигоне из-за нарушений правил эксплуатации неоднократно проходил выброс свалочных газов, в воздухе на территории Волоколамского района выявлено повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ.

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