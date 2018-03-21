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Минздрав Подмосковья назвал число обратившихся к врачам детей в Волоколамске

В больницу Волоколамска в среду были доставлены 57 детей, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. «Сегодня в утренние часы у нас массовое обращение школьников из трех образовательных учреждений по поводу слабости, головокружения. На 14 часов все основные обращения приняты, дети осмотрены. 57 человек - итоговая цифра», - сказал Марков.

Из них госпитализированы пять детей: один - из-за сопутствующего заболевания, четыре человека - по просьбам родителей, этих детей отправили на дообследование, остальных отпустили, говорит Марков. «Мы опросили детей, жалобы на тошноту, головокружение, рвоту связывают с неприятным запахом, который шел со стройки, со свалки. Мы изучили состояние газа. Уровень газа в пределах нормы», - говорит Марков. Он уточняет, что клинические симптомы, по их данным, не связаны с концентрацией в воздухе тех или иных веществ.

Министерство здравоохранения рассчитывает разобраться в причинах недуга детей: в Волоколамск отправили аллергологов и токсикологов, а главный педиатр находится в волоколамской больнице, говорит он. «Хотим сами разобраться, что же привело к такому состоянию, что вызывало такое массовое обращение. Поэтому анализы будут проведены широкого спектра, с использованием основных данных по токсикологии», - уточнил Марков.

Ранее мэр Волоколамска Петр Лазарев сообщил «Ведомостям», что в больницу доставили около 20 детей, им стало плохо от запахов с полигона «Ядрово». По словам Лазарева, за медицинской помощью обращаются и взрослые, но точных данных о числе пострадавших нет – врачи «таких данных не предоставляют даже властям города. Ночью и утром в городе стоял ужасный запах, из-за которого невозможно было дышать».

Учеников волоколамской школы № 2 увезли в больницу на скорой помощи, сообщило ранее «РИА Новости».

«Только на моих глазах из школы увезли восемь детей на "скорой", дети жаловались на головную боль и тошноту, врачи при осмотре детей не ставили никаких диагнозов», – сказал «Ведомостям» житель Волоколамска юрист Олег Акимов. Остальных детей родители забрали из школ и детских садов, говорит он, точные диагнозы врачи не сообщали.

В местной администрации агентству сообщили, что на полигоне «Ядрово» в ночь на 21 марта произошел выброс свалочного газа, его источник выявлен и ликвидирован.

Власти Волоколамского района установили режим чрезвычайной ситуации в границах полигона «Ядрово» еще 6 марта. На полигоне из-за нарушений правил эксплуатации неоднократно проходил выброс свалочных газов, в воздухе на территории Волоколамского района выявлено повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ.

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