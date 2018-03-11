По Подмосковью прокатилась волна экологических протестов



Участники акции протеста у полигона "Ядрово" Сергей Фадеичев / ТАСС

За выходные с 8 по 11 марта протестные акции против мусорных полигонов и строительства мусоросжигательных заводов прошли в Волоколамске, Клину, Балашихе, Троицке, Коломне, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске. Жители городов требовали от властей немедленно закрыть мусорные полигоны рядом с их городами, а также отказаться от планов по строительству мусоросжигательных заводов и ввести в Москве и Подмосковье раздельный сбор мусора.

Самый массовый митинг собрался в Волоколамске. По оценкам организаторов, от 4000 до 5000 человек приехали на акцию у въезда на мусорный полигон «Ядрово», расположенный в нескольких километрах от города. На митинге выступила кандидат в президенты Ксения Собчак, она потребовала отправить в отставку губернатора Московской области Андрея Воробьева и прекратить ввозить мусор в Волоколамск. Граждане города начиная с 8 марта ежедневно пытаются перекрыть дорогу к мусорному полигону для мусоровозов. По оценкам участников акции, к полигону приезжают от 50 человек. Но протестующих разгоняет полиция, говорят они: наряд полиции в масках отгонял людей от дороги, чтобы освободить ее для проезда грузовиков.

8 марта сотрудники полиции задержали девять человек во время этой акции, говорил «Ведомостям» сотрудник ОВД Волоколамска. 11 марта жители Волоколамска вновь пытались перекрыть проезд мусоровозам. На момент написания статьи у полигона были задержаны от 10 до 13 человек, говорит местный активист Артем Любимов. Представитель ГУ МВД по Московской области сказал «Ведомостям», что пока у него нет информации о новых задержаниях. Представитель ОВД Волоколамска отказался от комментариев.

6 марта на полигоне твердых бытовых отходов был введен режим чрезвычайной ситуации. Местные жители недовольны таким решением – они требовали ввести режим ЧС на территории всего Волоколамского района. На полигоне из-за нарушений правил его эксплуатации неоднократно случались выбросы газов. Из-за этого в воздухе на территории Волоколамского района выявлено повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ, говорится в постановлении местной администрации о введении режима ЧС. Проверки МЧС и Роспотребнадзора также выявили превышение в воздухе предельно допустимых концентраций хлора, сероводорода и оксида азота.

Протестовали и жители Клинского района. 10 марта более 100 человек приехали к полигону «Алексинский карьер», чтобы перегородить дорогу мусоровозам. «На протяжении двух недель из-за розы ветров город Клин накрывало зловонными запахами свалки. Жители в отчаянии», – сказал «Ведомостям» активист из Клина Игорь Мочалов. После многочисленных жалоб в МЧС его сотрудники сообщили, что по документам полигон закрыт и подлежит рекультивации. Но мусор продолжают свозить, говорит Мочалов. При этом сотрудники полиции при беседе с гражданами около полигона разъяснили, что в МЧС ошиблись и полигон работает.

Вечером 10 марта полиция начала задерживать людей, сказал Мочалов. Представитель ГУ МВД по Московской области подтвердил «Ведомостям» факт задержания восьми человек в Клинском районе. 4 марта в Клину состоялся митинг против свалки «Алексинский карьер». На городской площади собрались более 4000 человек, добавил Мочалов. Люди требовали приостановить работу свалки, отказаться от планов по строительству мусоросжигательного завода.

9 марта прошел митинг в Сергиевом Посаде, где люди протестовали против строительства мусоросжигательного завода, открытия нового мусорного полигона и требовали отставки Воробьева. По оценкам участников митинга, с которыми переговорили «Ведомости», на митинг собрались более 500 жителей.

Прошел митинг и на территории новой Москвы – в городе Троицк. 11 марта до 450 жителей вышли на митинг, рассказал «Ведомостям» один из его организаторов Антон Зезин. Люди требовали рекультивации мусорного полигона «Малинки» и отказа от планов открыть новый полигон. В конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о консервации свалки «Малинки». «Но мы не верим властям: жители опасаются, что после выборов полигон будет расконсервирован», – говорит Зезин.

В воскресенье, 11 марта, в Коломне состоялся автопробег против мусорного полигона «Воловичи», расположенного рядом с городом, и строительства мусоросжигательных заводов, рассказал «Ведомостям» один из организаторов акции Вячеслав Егоров. «Мы подавали заявку на митинг на 11 марта, но после прошедшего крупного митинга в феврале власти решили нам отказать и не согласовали заявленное место проведения митинга, сославшись на то, что в это время будет проходить мероприятие “Единой России”, – сказал он. – Альтернативой стал автопробег, в котором приняли участие от 350 до 400 автомобилей».

11 марта прошел митинг и в подмосковной Балашихе, где люди протестовали против введенной системы дегазации на мусорном полигоне «Кучино», а также требовали закрыть мусоросжигательный завод № 4. На акцию собрались около 300 человек. В июне прошлого года жители Балашихи пожаловались в ходе прямой линии президенту Владимиру Путину на запах с полигона «Кучино». По поручению Путина свалка была закрыта, однако ее рекультивация до сих пор не завершена. А система дегазации полигона не устраивает жителей – они настаивают, что трубы, сжигающие газ на полигоне, вредят здоровью местных жителей.

10 марта около 15 человек вышли на одиночные пикеты в Наро-Фоминске против строительства мусоросжигательного завода рядом с городом. Несколько протестующих были задержаны местной полицией, писали активисты.

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