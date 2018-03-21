Что происходит в Волоколамске

Михаил Почуев / ТАСС

Мэр Волоколамска Петр Лазарев говорил «Ведомостям», что в больницу доставили около 20 детей, им стало плохо от запахов с полигона «Ядрово». По словам Лазарева, за медицинской помощью обращаются и взрослые, но точных данных о числе пострадавших нет – врачи «таких данных не предоставляют даже властям города. Ночью и утром в городе стоял ужасный запах, из-за которого невозможно было дышать»

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