Что происходит в Волоколамске
Многотысячные митинги, госпитализация детей и режим ЧС на свалке
Полигон «Ядрово» работает с 1979 г., он расположен в нескольких километрах от Волоколамска. После того как по распоряжению президента Владимира Путина был закрыт крупнейший в регионе мусорный полигон в Балашихе, поток мусорных фур в «Ядрово» многократно увеличился, как и на другие оставшиеся полигоны Подмосковья
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Жители города протестуют против нарушений в работе «Ядрово», жалуются на увеличившийся поток грузовых машин с отходами и главное – на неприятный запах
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6 марта власти Волоколамского района установили режим чрезвычайной ситуации в границах полигона твердых бытовых отходов «Ядрово». Местные жители таким решением были недовольны – они требовали ввести режим ЧС на территории всего Волоколамского района. На полигоне из-за нарушений правил эксплуатации неоднократно проходил выброс свалочных газов, в воздухе на территории Волоколамского района выявлено повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ
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В протестах принимали участие по несколько тысяч человек. В частности, на митинге 10 марта выступала кандидат в президенты Ксения Собчак. Она требовала отправить в отставку губернатора Московской области Андрея Воробьева и прекратить ввозить мусор в Волоколамск
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил выяснить причину неприятного запаха в районе и решить проблему до 15 июня
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Мэр Волоколамска Петр Лазарев говорил «Ведомостям», что в больницу доставили около 20 детей, им стало плохо от запахов с полигона «Ядрово». По словам Лазарева, за медицинской помощью обращаются и взрослые, но точных данных о числе пострадавших нет – врачи «таких данных не предоставляют даже властям города. Ночью и утром в городе стоял ужасный запах, из-за которого невозможно было дышать»
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По данным подмосковного минздрава, в больницу доставили 57 детей, из них пятеро госпитализированы. Как сообщило ведомство, клинические симптомы детей, по предварительным данным, не связаны с концентрацией в воздухе вредных веществ. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел мусорный полигон «Ядрово» и приехал к больнице Волоколамска. Его окружила толпа людей. они требовали закрыть свалку и скандировали «в отставку!»
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После госпитализации школьников у здания центральной районной больницы Волоколамска собралось более 200 человек. Жители требовали, чтобы врачи предоставили им диагнозы и объяснили, почему дети себя плохо чувствуют. Также они потребовали ввести режим чрезвычайной ситуации в школах и детских садах
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина информируют о тех мерах, которые принимаются на полигоне «Ядрово». «Эти планы очень сложные и не могут быть решены в одночасье», – добавил Песков
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