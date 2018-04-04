Протесты в регионах политизируются из-за отмены выборности мэров
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Успешные для власти результаты президентских выборов позволили избежать разборов полетов в регионах и кадровых перемен, дав краткосрочное успокоение в административной системе, говорится в ежемесячном рейтинге устойчивости регионов фонда «Петербургская политика». Элиты успокоились, но напряженность в регионах начала расти, что показывают последние протесты населения. Уровень устойчивости почти всех регионов при этом впервые в истории рейтинга вырос: самыми устойчивыми названы Чукотка, Мордовия, Томская, Оренбургская и Белгородская области, ЯНАО, Калужская, Ленинградская и Тюменская области. Самыми неустойчивыми эксперты считают Самарскую, Челябинскую, Омскую, Новосибирскую области, Удмуртию, Чечню, Приморский край, Северную Осетию, Карелию, Коми, Забайкальский край, Дагестан.
Но к концу марта обострилась ситуация в подмосковном Волоколамске, где проблемы со свалкой вызвали мощный протест, постепенно охватившую другие города области. Волнения в Подмосковье (как и трагические события в Кемерове) показали, что грань между политическими, экономическими и социальными волнениями постепенно стирается, считают эксперты фонда.
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