Как Аман Тулеев превратился из народного трибуна в одиозного лидера

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Губернатор всегда любил правильную пиар-политику, рассказывают два человека, знакомых с Тулеевым Александр Кряжев / РИА Новости

Аман Тулеев завершил 20-летнее правление Кузбассом: спустя неделю после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек, он подал в отставку. Президент Путин поблагодарил Тулеева за работу

Казах по отцу Амангельды Тулеев – не коренной кемеровчанин (он переехал в Кемеровскую область с родителями в 1951 г., семилетним) и никогда не работал в ключевой для Кузбасса отрасли – угольной промышленности: с 1964 г. он трудился на железной дороге, дослужившись к 1988 г. до начальника Кемеровской железной дороги. Но общероссийскую известность он приобрел именно как яростный защитник Кузбасса и выразитель интересов шахтеров.

Народный трибун

В середине 1980-х гг. Тулеев три года проработал завотделом транспорта и связи Кемеровского обкома КПСС и тогда же окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. А в большую политику пришел весной 1990 г., избравшись одновременно народным депутатом РСФСР и депутатом Кемеровского облсовета, а затем стал председателем облсовета. СМИ тогда обращали внимание, что Тулеева на выборах поддержало и руководство КПСС, и рабочие комитеты Кемерова и Прокопьевска – независимые шахтерские организации, резко критиковавшие советское руководство. Неудивительно, что, когда в партийном руководстве страны возобладало мнение о целесообразности совмещения постов председателей облсоветов и облисполкомов, в Кемеровской области эти должности занял Тулеев.

СССР в 1989–1991 гг. сотрясали шахтерские протесты, и Тулеев стал одним из самых заметных выразителей горняцких интересов. А всероссийскую известность он приобрел после президентских выборов 1991 г., на которых занял четвертое место с 6,8% голосов (в Кемеровской области он обошел всех: 44,7%). Это не помешало президенту Борису Ельцину после августовского путча снять Тулеева с поста за поддержку ГКЧП.

На личной популярности Тулеева в регионе это никак не сказалось. В декабре 1993 г. он стал членом Совета Федерации (тогда их избирали), получив 75,5% голосов, а в марте 1994 г. созданный им блок «Народовластие» выиграл выборы в областное законодательное собрание (63,3%) и Тулеев стал его председателем – и непримиримым критиком как назначенного президентом губернатора Михаила Кислюка, так и федеральной власти во главе с Ельциным.

В 1995 г. был официально оформлен союз КПРФ с беспартийным Тулеевым: он вошел в первую тройку федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму и помог ей получить по России 22,3% голосов, а в Кемеровской области – 63%.

Запасной кандидат

В 1996 г. Тулеев снова баллотировался в президенты – как запасной кандидат на случай снятия с выборов лидера КПРФ Геннадия Зюганова – и снялся с выборов в его пользу за четыре дня до первого тура. Если бы Тулеев стал единственным кандидатом от КПРФ, он был бы для Ельцина «страшно опасен – значительно опаснее Зюганова», считает политтехнолог Глеб Павловский: «В 1996 г. Тулеев не потерял ауры демократического лидера горняков, участника забастовок. Он не казался партийным динозавром, у него был имидж рабочего вожака». Со снятием в пользу Зюганова была интрига, Тулеев уже отчетливо вел двойную игру, считает эксперт: «Он тоже ожидал победы Зюганова, но в этом случае возникал бы слабый федеральный центр, который заново вынужден был бы договариваться с регионами. Воскрес бы федеративный договор, а может, была бы опротестована Конституция. Поэтому Тулеев не стал играть полностью на стороне Зюганова и, видимо, давал какие-то посылы в Кремль».

Именно с тех выборов начался новый поворот в карьере Тулеева. Через месяц с небольшим после победы во втором туре Ельцин назначил Тулеева министром по сотрудничеству с СНГ. Эксперты тогда говорили, что Кремль расчищает площадку для губернатора Кислюка, которому в 1997 г. предстояли первые выборы. Но к весне 1997 г. ситуация в Кузбассе резко обострилась, начались массовые митинги, и Кремлю стало ясно, что Кислюк с ситуацией не справляется. Ельцин сам предложил Тулееву возглавить область. В июне он был назначен главой обладминистрации, а в октябре триумфально избрался: 94,5% голосов.