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Путин позвонил Тулееву и поблагодарил за работу

Президент России Владимир Путин в воскресенье позвонил Аману Тулееву, досрочно ушедшему в отставку с должности губернатора Кемеровской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин поблагодарил Тулеева за работу. «Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Аман Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 г.

В воскресенье, 1 апреля, Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.

Полномочия Тулеева должны были истечь в 2020 г. В видеообращении к жителям региона Тулеев пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным». «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», – заявил он.

25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого, по окончательным данным МЧС, стали 64 человека. За медицинской помощью обратились более 70 человек.

Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях