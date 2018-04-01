Тема дня: Отставка Амана Тулеева
Цивилев предложил построить детский технопарк на месте сгоревшей «Зимней вишни»
12 материалов по теме
Цивилев предложил построить детский технопарк на месте сгоревшей «Зимней вишни» 17:17
Фото: Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях 14:52
Путин позвонил Тулееву и поблагодарил за работу 14:48
Названа дата выборов губернатора Кемеровской области 12:33
Цивилев пообещал строго наказать всех виновных в пожаре в «Зимней вишне» 12:05
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Путин позвонил Тулееву и поблагодарил за работу

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Президент России Владимир Путин в воскресенье позвонил Аману Тулееву, досрочно ушедшему в отставку с должности губернатора Кемеровской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин поблагодарил Тулеева за работу. «Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Аман Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 г.

В воскресенье, 1 апреля, Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.

Полномочия Тулеева должны были истечь в 2020 г. В видеообращении к жителям региона Тулеев пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным». «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», – заявил он.

25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого, по окончательным данным МЧС, стали 64 человека. За медицинской помощью обратились более 70 человек. 

Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях

Бизнес
Новости

Группа «Сумма»: все предприятия работают в штатном режиме

Ведомости
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Все структуры группы «Сумма» работают в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь компании. «Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов», говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Оперативное управление группой осуществляет генеральный директор Лейла Маммедзаде, добавил представитель «Суммы». «Она, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов, оказывает всестороннее содействие следственным органам для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования», сообщил пресс-секретарь.

В субботу Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Арестованы также его старший брат – бывший сенатор Магомед Магомедов и генеральный директор ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артур Максидов. Их подозревают в крупных хищениях бюджетных средств. Ущерб следствие оценивает более чем в 2,5 млрд руб.

Всего в деле семь эпизодов хищений, которые, по данным следствия, совершили входящие в «Сумму» компании. В деле фигурируют 209 юридических лиц. Ранее МВД России сообщило, что 30 марта обыски в рамках дела прошли в 25 регионах. 

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

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Политика
Новости

Все высланные из США дипломаты прилетели в Москву

Ведомости
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Второй самолет с высланными из США российскими дипломатами прилетел из Нью-Йорка в Москву. Он приземлился около 13.00 в аэропорту «Внуково-2», сообщает ТАСС. На борту Ил-96 специального летного отряда «Россия» прилетели 14 сотрудников генерального консульства в Нью-Йорке и постоянного представительства России при ООН, а также члены их семей.

Первый самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл во «Внуково» около 10.40 мск в воскресенье. Он доставил 46 сотрудников посольства России в Вашингтоне с их семьями.

26 марта Вашингтон объявил о высылке 60 российских дипломатов (46 сотрудников посольства, двое из генконсульства и 12 – из постпредства России при ООН). Такое решение было принято после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей и ввел в отношении России дипломатические санкции. Решение британских властей поддержали многие другие страны.

Россия ответила зеркальными мерами, приняв решение выслать из Москвы аналогичное число иностранных дипломатов. В ответ на санкции Вашингтона Россия также решила закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

Политика
Новости

Цивилев предложил построить детский технопарк на месте сгоревшей «Зимней вишни»

Ведомости
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Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил построить детский технопарк на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Об этом он сказал на первом заседании после назначения временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса.

Мэр Кемерова Илья Сердюк на заседании рассказал, что сейчас в интернете идет голосование, в ходе которого жители города выбирают вариант благоустройства территории ТРЦ. В настоящее время самый популярный вариант – создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом.

«Сергей Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал», – говорится в сообщении администрации Кузбасса.

В воскресенье, 1 апреля, президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.

25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого, по окончательным данным МЧС, стали 64 человека. За медицинской помощью обратились более 70 человек.

Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях

Политика
Новости

В принадлежащей группе «Сумма» якутской компании прошли обыски

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в АО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК, входит в группу «Сумма»). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы УФСБ по Якутии.

«В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия в компании ЯТЭК. Идет обыск и выемка документов», – сказал собеседник агентства.

Якутская топливно-энергетическая компания является производителем моторных топлив и поставляет на рынок газовый конденсат, бензин, дизельное топливо. Это единственное предприятие, снабжающее газом центральные районы Якутии.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», группе «Сумма» Зиявудина Магомедова через ООО «Инвестор» принадлежит 82,06% акций.

В субботу Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Арестованы также его старший брат – бывший сенатор Магомед Магомедов и генеральный директор ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артур Максидов. Их подозревают в крупных хищениях бюджетных средств. Ущерб следствие оценивает более чем в 2,5 млрд руб.

Всего в деле семь эпизодов хищений, которые, по данным следствия, совершили входящие в «Сумму» компании. В деле фигурируют 209 юридических лиц. Ранее МВД России сообщило, что 30 марта обыски в рамках дела прошли в 25 регионах. 

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

Стиль жизни
Новости

Гидрометцентр пообещал потепление в Москве до 15 градусов к концу недели

Ведомости
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В конце следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается потепление до +15-16 градусов, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Сегодня первое апреля, но у нас не ироничная и не шуточная информация. Дальнейшие расчеты показывают, что весна в явном виде уже будет ощущаться в течение предстоящей недели», – цитирует «Интерфакс» Вильфанда.

По данным Гидрометцентра, в понедельник в Москве и на юге Подмосковья потеплеет до +10-11 градусов. Во вторник и среду температура воздуха составит +8-10 градусов. Ночные температуры опустятся до нуля.

К среде, по словам Вильфанда, атмосферное давление начнет расти, при этом к Москве начнут перемещаться теплые воздушные массы со Средиземного моря и из Малой Азии. Это приведет к повышению температуры до +12-16 градусов. Со среды в столичном регионе начнет проглядывать яркое солнце, пообещал синоптик.

При этом снег быстро таять не будет, добавил Вильфанд. Сейчас высота сугробов составляет около 37-39 см. Большая часть этого снега выпала в феврале и это свежий снег, который хорошо отражает солнечные лучи, пояснил директор Гидрометцентра.

Москву вновь занесло снегом

Бизнес
Новости

Росавиация отменила несколько рейсов таджикской Somon Air в Россию

Ведомости
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Таджикская авиакомпания Somon Air сообщила, что приостанавливает полеты в Россию по некоторым направлениям по требованию Росавиации. Телеграмма от российского ведомства поступила в авиакомпанию 31 марта. Из нее следует, что со 2 апреля рейсы Somon Air, а также другой таджикской авиакомпании – Tajik Air – по некоторым маршрутам обеспечиться не будут.

Меры Росавиации связаны с тем, что таджикские власти не подтвердили в полном объеме заявки российской авиакомпании «Уральские авиалинии» на выполнение полетов в Таджикистан.

Somon Air приостанавливает рейсы из Душанбе в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Сочи и обратно, а также из Худжанда в Казань, Санкт-Петербург и обратно. Кроме того, в начале апреля истекает срок действия разрешения на выполнение полетов из Худжанда в Москву и обратно.

Остальные рейсы авиакомпании в Россию будут осуществляться согласно расписанию.

Сейчас сотрудники Somon Air информируют пассажиров об отмене рейсов, им будут возвращены средства.

Это уже не первый случай, когда российские авиавласти ограничивает полеты Somon Air в Россию. В апреле прошлого года Министерство транспорта приостановило полеты авиакомпании из Душанбе и Худжанда в Москву. Таким образом Россия отреагировала на то, что авиавласти Таджикистана не удовлетворили в полном объеме заявку российской авиакомпании «Ямал» на рейсы из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжанд.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Политика
Новости

Первый самолет с высланными из США дипломатами приземлился во «Внуково»

Ведомости
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В Москву прилетел первый самолет с высланными из США российскими дипломатами. Ил-96 специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту «Внуково-2», передает ТАСС. На нем прилетели 46 сотрудников посольства России в Вашингтоне и члены их семей.

За высланными дипломатами и их семьями в США были отправлены два самолета Ил-96, второй борт позднее 1 апреля доставит в Москву сотрудников генконсульства в Нью-Йорке и постоянного представительства России при ООН.

26 марта Вашингтон объявил о высылке 60 российских дипломатов (46 сотрудников посольства, двое из генконсульства и 12 - из постпредства России при ООН). Такое решение было принято после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Всего из США в Россию прилетит 171 человек (включая членов семей дипломатов).

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей и ввел в отношении России дипломатические санкции. Решение британских властей поддержали многие другие страны.

Россия ответила зеркальными мерами, приняв решение выслать из Москвы аналогичное число иностранных дипломатов. В ответ на санкции Вашингтона Россия также решила закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

Политика
Новости

Названа дата выборов губернатора Кемеровской области

Ведомости
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Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября в единый день голосования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Центризбиркома России Евгения Шевченко. Избирательная кампания должна стартовать не позднее середины июня.

В воскресенье, 1 апреля, президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.

Полномочия Тулеева должны были истечь в 2020 г. В видеообращении к жителям региона Тулеев пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным». «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», – заявил он.

25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого, по окончательным данным МЧС, стали 64 человека. За медицинской помощью обратились более 70 человек. В ходе расследования дела о пожаре были арестованы семь подозреваемых.  

При пожаре в Кемерове погибло более 60 человек

Политика
Новости

Цивилев пообещал строго наказать всех виновных в пожаре в «Зимней вишне»

Ведомости
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Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал добиться строжайшего наказания для всех виновных в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом он заявил, обращаясь к жителям города после назначения временно исполняющим обязанности губернатора.

«Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и, прежде всего, наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерово и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание», – сказал Цивилев.

Он заверил, что никто из виновных «не будет выгорожен или спрятан». Также Цивилев пообещал поддержку родственникам погибших. «Мы не оставим наедине с бедой пострадавших и родственников погибших. Будем делать и сделаем все, чтобы поддержать их в эти тяжелые дни, оказать им всю возможную помощь и поддержку», – сказал врио губернатора.

В воскресенье, 1 апреля, президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.

Полномочия Тулеева должны были истечь в 2020 г. В видеообращении к жителям региона Тулеев пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным». «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», – заявил он.

25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого, по окончательным данным МЧС, стали 64 человека. За медицинской помощью обратились более 70 человек. В ходе расследования дела о пожаре были арестованы семь подозреваемых.  

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

Политика
Новости

Тулеев в видеообращении объяснил решение подать в отставку

Ведомости
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Губернатор Аман Тулеев записал видеообращение к жителям региона, в котором подтвердил, что досрочно подал президенту Владимиру Путину прошение об отставке. Свое решение он назвал «единственно верным». Видеообращение Тулеева выложено на YouTube.

«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», - заявил Тулеев.

В обращении он принес соболезнования семьям людей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Он отметил, что после трагедии «сделал все, что мог».

Пожар в «Зимней вишне» произошел неделю назад, 25 марта. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Арестованы семь человек.

Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг