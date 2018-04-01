Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области

Кадр из видеообращения Амана Тулеева

Аман Тулеев досрочно покинет пост губернатора Кемеровской области по желанию, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональную администрацию. Сообщение, что Тулеев «обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», также появилось на сайте администрации региона.

Кто будет исполнять обязанности губернатора, пока не сообщается.

Тулеев записал видеообращение к жителям региона, в котором подтвердил, что подал в отставку. Сначала в обращении он напомнил о произошедшем в Кемерове пожаре, жертвами которого стали десятки человек. «Я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших. Постарался решить вопросы об оказании помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память тех, кого мы потеряли. В причинах пожара разбираются правоохранительные органы России», - сказал он.

Решение об отставке Тулеев назвал «правильным, осознанным, единственно верным». «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», - заявил он.

«Дорогие земляки, мы вместе с вами прошли большой, очень большой жизненный путь. От Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, голодовки, забастовки до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства. И все это сделали вы. И я вам безмерно благодарен. Совершено честно, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны, России, и нашей области. Еще раз спасибо всем за то, что всегда были рядом в горе, радости, и примите поклон», - сказал Тулеев.

Трагедия в Кемерове

Неделю назад, 25 марта, в Кемерове сгорел торговый центр «Зимняя вишня». Возгорание началось на последнем этаже, где находились кинозалы и игровые комнаты. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Следственный комитет заявил, что здание ТЦ возвели самовольно. По уголовному делу о пожаре арестованы семь человек.

Во вторник в город приезжал Путин. В тот же день у областной администрации прошел стихийный митинг, на который пришли тысячи человек. В том числе они требовали отставки губернатора. К митингующим вышли заместители Тулеева - в частности, назначенный только в начале марта Сергей Цивилев. Он упрекнул одного из участников митинга, требовавшего объяснить, почему не удалось спасти так много людей, в том, что он «пиарится на трагедии». Митингующий - кемеровчанин Игорь Востриков - в ответ сообщил, что потерял в пожаре жену, трех детей и младшую сестру. Цивилев позднее встал перед собравшимися на колени и попросил прощения у людей, которые оказались «в этой тяжелой ситуации».

Сам Тулеев к собравшимся на площади не вышел. В тот день на совещании с Путиным он заявил, что в Кемерове «на горе на людском» поднялась оппозиция. «Это вообще не родственники погибших, это вообще те, кто постоянно бузотерит», – говорил он о митингующих. Он также извинился за пожар перед Путиным: «Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории».

На следующий день в видеообращении Тулеев заявил, что в дни трагедии «определенные силы пытаются стравить людей», «страшно просто раскачивают ситуацию». Его первый заместитель Владимир Чернов в свою очередь назвал митинг спланированной провокацией по дискредитации власти.

Путин в Кемерове встретился с инициативной группой, делегированной участниками стихийного митинга. Он заверил, что все виновные в гибели людей понесут ответственность, прикрывать никого не будут. «Все, кто должен отвечать, все ответят», – заявил он (цитаты по ТАСС).

На вопрос, не планируется ли отставка Тулеева, Путин заявил, что не стоит сразу «назначать» виновных. «Для того чтобы принять решения подобного рода... Во-первых, под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе, нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», – сказал Путин.

Тулеев руководит Кузбассом с 1997 г. О его скорой отставке еще в июне 2017 г. писал «Коммерсантъ». Перед этим, в мае, Тулеев ушел в десятидневный отпуск, но по его истечении публично не появился. Только в конце июня областная администрация сообщила, что Тулеев был в Германии, где ему сделали операцию на позвоночнике. В Кузбасс губернатор вернулся в середине августа, после реабилитации в Москве.

У Кремля был план сменить Тулеева этой весной, после президентских выборов, говорили близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей»: уже был согласован потенциальный преемник Тулеева - бывший гендиректор угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев, ставший в начале марта заместителем Тулеева по промышленности, транспорту и предпринимательству.

Но требования отставки Тулеева после пожара были способны лишь отсрочить решение, говорил близкий к Кремлю источник: «Отставка и через 10 дней, и через месяц выглядела бы как ненужная уступка». Кроме того, Цивилев, вставший на колени перед митингующими после пожара, продемонстрировал неготовность возглавить такой сложный регион, отмечал собеседник «Ведомостей».

О том, что показательной отставки Тулеева после пожара не будет, также писал РБК 28 марта. Если уволить губернатора сейчас, то это будет выглядеть как решение, принятое под давлением, пояснял близкий к Кремлю собеседник издания: «Путин, как известно, не любит принимать кадровых решений под давлением, он не сторонник показательных отставок».

Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг