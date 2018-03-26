Число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове превысило 60 человек

Жители несут цветы и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Александр Кряжев / РИА Новости

При пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, по последним данным, погибли 64 человека, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков в понедельник. Это передает «Интерфакс». По словам Пучкова, поисково-спасательная операция продолжается. «Мы еще не подняли шесть человек», - сказал министр.

Информацию о 64 погибших подтвердил Следственный комитет России. Опознаны 15 погибших, отмечается в сообщении.

В связи с трагедией в Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур.

Семьи погибших получат по 1 млн руб. от собственника ТРЦ, сообщал вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов. Еще по 1 млн руб. родственникам жертв пожара в Кемерове выделит областная администрация, уточняет «РИА Новости».

Корреспондент агентства с места событий передает, что в торговом центре снова вспыхнул огонь. С улицы видно, как из вентиляционных шахт у крыши здания вновь пошел густой черный дым, описывает он. Пожарные возобновили тушение. Причиной задымления стало тление в завалах, перешедшее в активную фазу, объяснил Пучков. «К сожалению, в результате наличия многослойных перекрытий тление в завалах перешло в активную фазу», - цитирует его ТАСС.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начался в воскресенье, 25 марта. По словам собеседника «Ведомостей» в МЧС, электричество в здании торгового центра выключилось быстро и в темноте охранники, деятельность которых сейчас проверяется следственными (СКР) и контролирующими (Росгвардия) органами, не смогли помочь выходу людей должным образом.

СКР завел по факту пожара уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек, среди которых руководитель управляющей компании, обслуживавшей ТРЦ, и арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.

По данным «Ведомостей», ритейлеры, чьи магазины работали в «Зимней вишне», подписывали договор аренды площадей с ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, структура ООО «КДВ групп»). Об этом сообщил один из сотрудников сетей-арендаторов и подтвердили два консультанта в сфере недвижимости. «КДВ групп» - один из крупнейших в стране производителей кондитерской продукции и снэков. Его фабрики выпускают продукцию под брендами «Кириешки», «Яшкино», «Бонди».

«Интерфакс» уточнял, что генеральным директором ООО «Зимняя вишня» с долей в 100% является Надежда Судденок, которая также руководит расположенной в этом же здании (пр-т Ленина, 35) фирмой «Бизнес спорт Кемерово». Источник агентства рассказывал, что ее компания арендует третий и четвертый этажи торгового центра, в том числе для сдачи в субаренду.

При пожаре в Кемерове погибли более 60 человек