Бизнес / Торговля и услуги

Источники «Ведомостей» назвали владельца «Кириешек» бенефициаром ТЦ «Зимняя вишня»

Владелец «КДВ групп» не комментирует это по существу
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Ритейлеры, чьи магазины работали в сгоревшем кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», подписывали договор аренды площадей с Кемеровским кондитерским комбинатом, рассказал «Ведомостям» один из сотрудников сетей-арендаторов. Два консультанта в сфере недвижимости сообщили «Ведомостям», что владелец ТЦ - структура «КДВ групп».

Кемеровский кондитерский комбинат входит в «КДВ групп». Это один из крупнейших производителей конфет, кондитерских изделий и снэков в России. Среди брендов компании - «Кириешки», «Хрустящий картофель», «Три корочки» и др. Основной бенефициар компании - ее основатель Денис Штенгелов. Головной офис компании - в Томске.

По данным профильного портала Shop and mall, основным арендатором ТЦ «Зимняя вишня» был магазин «Ярче». Такая же информация есть на сайте самой сети супермаркетов. Эти магазины также относятся к «КДВ групп».

Представитель «КДВ групп» на вопросы «Ведомостей» ответила, что владелец «КДВ групп» Денис Штенгелов уже комментировал вопросы РБК: «Пользуйтесь этой информацией». По данным РБК, Штенгелов не ответил на прямой вопрос журналистов этого СМИ, является ли он конечным собственником торгового центра «Зимняя вишня». Штенгелов добавил: «Сейчас работаем с органами, все выясняется - что, как, почему, большая работа ведется». Во время второго разговора с РБК бизнесмен сказал, что находится за пределами России и не готов комментировать. В разговоре с «Ведомостями» Штенгелов также отказался от комментариев.

Следственный комитет подтвердил гибель 56 человек вследствие пожара, который начался в воскресенье в ТЦ «Зимняя вишня». Возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса (ст. 109 - причинение смерти по неосторожности; ст. 219 - нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; ст. 238 - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны четыре человека, в том числе руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете