Источники «Ведомостей» назвали владельца «Кириешек» бенефициаром ТЦ «Зимняя вишня»

Владелец «КДВ групп» не комментирует это по существу

Следственный комитет подтвердил гибель 56 человек вследствие пожара, который начался в воскресенье в ТЦ «Зимняя вишня» Максим Киселев / РИА Новости

Ритейлеры, чьи магазины работали в сгоревшем кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», подписывали договор аренды площадей с Кемеровским кондитерским комбинатом, рассказал «Ведомостям» один из сотрудников сетей-арендаторов. Два консультанта в сфере недвижимости сообщили «Ведомостям», что владелец ТЦ - структура «КДВ групп».

Кемеровский кондитерский комбинат входит в «КДВ групп». Это один из крупнейших производителей конфет, кондитерских изделий и снэков в России. Среди брендов компании - «Кириешки», «Хрустящий картофель», «Три корочки» и др. Основной бенефициар компании - ее основатель Денис Штенгелов. Головной офис компании - в Томске.

По данным профильного портала Shop and mall, основным арендатором ТЦ «Зимняя вишня» был магазин «Ярче». Такая же информация есть на сайте самой сети супермаркетов. Эти магазины также относятся к «КДВ групп».

Представитель «КДВ групп» на вопросы «Ведомостей» ответила, что владелец «КДВ групп» Денис Штенгелов уже комментировал вопросы РБК: «Пользуйтесь этой информацией». По данным РБК, Штенгелов не ответил на прямой вопрос журналистов этого СМИ, является ли он конечным собственником торгового центра «Зимняя вишня». Штенгелов добавил: «Сейчас работаем с органами, все выясняется - что, как, почему, большая работа ведется». Во время второго разговора с РБК бизнесмен сказал, что находится за пределами России и не готов комментировать. В разговоре с «Ведомостями» Штенгелов также отказался от комментариев.

Следственный комитет подтвердил гибель 56 человек вследствие пожара, который начался в воскресенье в ТЦ «Зимняя вишня». Возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса (ст. 109 - причинение смерти по неосторожности; ст. 219 - нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; ст. 238 - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны четыре человека, в том числе руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове