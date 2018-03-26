Число жертв пожара в торговом центре в Кемерове превысило 50 человек

Пожарные сообщают, что открытое возгорание ликвидировано Александр Кряжев / РИА Новости

По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 56 человек, сообщил Следственный комитет в понедельник. По числу жертв пожар стал одним из крупнейших в России за 100 лет, отмечает «РИА Новости».

За медицинской помощью обратились 44 пострадавших, из них 10 человек госпитализированы, сообщил СК.

Ранее в понедельник СК сообщал о 53 погибших. Тогда же ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба сообщил, что 16 человек считаются пропавшими. Спасатели полагают, что они могут находиться в двух из трех кинозалов, просевших с четвертого этажа на третий, поиски продолжаются, сказал собеседник агентства.

Источник «Интерфакса» в оперативном штабе уточнил, что пожарные смогли попасть в ранее недоступные помещения на третьем этаже торгового центра. «Под завалами обнаружено несколько тел. Они сильно повреждены, и пока не удается установить точное число, речь может идти о двух-трех людях», – рассказал он.

ТРЦ «Зимняя вишня» Четырехэтажное здание в центре Кемерова. Площадь – 18 900 кв. м. В ТРЦ находятся магазины, отделение Сбербанка, кафе, детский центр, фитнес-центр, кинотеатр с тремя залами, игровая комната и т. д. Как пишет «Интерфакс», ТРЦ открыли в 2013 г. на площадке, принадлежащей ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, структура ООО «КДВ групп»). «КДВ групп» – один из крупнейших в России производителей кондитерской продукции и снэков, его фабрики выпускают продукцию под брендами «Кириешки», «Яшкино», «Бонди». Источник «Интерфакса» сообщил, что ККК остается собственником всей площади ТРЦ, а ООО «Зимняя вишня Кемерово» арендует третий и четвертый этажи торгового центра, в том числе сдает их в субаренду.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков утром в понедельник заявил, что спасатели надеются найти живых. «Шансы есть всегда, надежда есть всегда», – заявил министр. На сайте регионального управления МВД отмечается, что всего как без вести пропавших после пожара было заявлено 64 человека. Из них пятеро нашлись живыми: это трое несовершеннолетних, девушка и молодой человек, которые, как выяснилось, не находились на месте трагедии.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что власти выделят семьям погибших по 1 млн руб. «Каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по 1 млн руб. Если это два, не дай бог, то значит 2 млн руб. Это решение, я вам докладываю, принято», – приводит слова Тулеева «РИА Новости».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начался в воскресенье, 25 марта. Ликвидировать открытые участки огня удалось лишь к утру 26 марта, спустя 12 часов после начала возгорания. «Ликвидировано открытое горение в точечных очагах. Очагов открытого огня не осталось. Проводится проливка тлеющих конструкций здания», – рассказал собеседник «Интерфакса» в понедельник утром.

Вице-губернатор Владимир Чернов 25 марта говорил собравшимся родственникам пропавших без вести, что пожар начался в детской батутной комнате, куда кто-то из детей мог принести зажигалку. «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора региона уточнял, что рассматривается также версия о неисправной электропроводке. Утром 26 марта Пучков заявил, что о причинах пожара в торговом центре говорить пока рано, поскольку специалисты не определились с очагом возгорания.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следственный комитет сообщил, что задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, которая обслуживала торговый центр, и арендатор помещения.

Генеральным директором ООО «Зимняя вишня» с долей в 100% является Надежда Судденок, которая также возглавляет расположенную в этом же здании (пр-т Ленина, 35) фирму «Бизнес спорт Кемерово», пишет «Интерфакс». По словам источника агентства, ООО «Зимняя вишня Кемерово» арендует третий и четвертый этажи торгового центра, в том числе для того, чтобы сдавать их в субаренду.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерово